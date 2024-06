¿Vivió sus excesos? Carla Estrada habló de su relación con Paco Stanley al interior de Televisa

La productora habló sobre la polémica serie del comediante y locutor (Foto: Archivo)

La serie ¿Quién lo mató?, que presenta una versión libre y ficcionada acerca del sangriento asesinato de Paco Stanley y las implicaciones del caso que conmocionó a México hace 25 años, sigue generando reacciones y ahora fue la productora Carla Estrada quien habló al respecto.

“La verdad no la he visto, he estado de viaje, pero la voy a ver porque siento que vale la pena y supongo que está muy bien hecha. Sé que hay gente que está inconforme, que no están tan a gusto con lo que están diciendo y la verdad es que no sé quién fue la cabeza que haya guiado la serie, si fue alguien cercano o alguien que lo conoció o no lo sé”, dijo la realizadora de Televisa en un encuentro con los medios.

Así luce la bioserie sobre el asesinato del conductor. Crédito: Prime Video México.

Prodcutora de otras bioseries como las de Silvia Pinal y Gloria Trevi, Carla Estrada conoce cómo abordar los roles ficcionados de personajes que siguen vivos, por lo que puntualizó la importancia de respetar la voluntad de los involucrados.

“Hay que respetar un poquito a la gente que está viva, con sus nombres, porque si no tienes tú una autorización por escrito pues no deberíamos utilizar los nombres reales y los nombres de las personas que ya se adelantaron a nosotros sí se pueden utilizar”

Carla Estrada habló sobre el límite entre contar una historia apegada a la realidad y presentar una versión demasiado libre en el libreto.

“Sí habría que respetar. Tendría que saber quién está contando la historia, dependiendo de quién esté contando la historia es qué tanta ficción le estoy metiendo. No lo sé, la verdad, pero para mí sí tendría que guardar un respeto al autorizar nombres reales y con gente que está viva si no tienes la autorización de ellos”

Con una carrera de más de 40 años en las telenovelas, Carla Estrada produjo algunos de los clásicos más populares de Televisa. (Ig @carlaestradawest)

“Sí se puede ficcionar un poco, pero siempre basados en una realidad, en un testimonio. De esos testimonios, por decir algo, tú no sabes exactamente cuál fue el contexto que se dijeron en un momento determinado, pero sí sabes qué pasó antes y qué pasó después. Entonces, ahí entra parte de la ficción, pero estás respetando un poquito el previo y lo que pasó posterior”.

Mario Bezares, su esposa Brenda Bezares y Paola Durante ya han procedido legalmente contra ¿Quién lo mató?, pues consideran que el relato de la serie de Amazon Prime los vulnera en su imagen pública.

“Sí pueden emitir su demanda si no están de acuerdo. No sé hasta qué punto las autoridades los apoyen o no, pero es real, por Derecho de autor es real que tú no puedes difamar a algún personaje que esté ya adelantado. Tú no puedes difamarlos, tú puedes sacar de ellos siempre y cuando tengas una nota de periódico o que alguien te lo comenta”

Personajes, lugares y programas de televisión tuvieron un sutil cambio de nombre en la ficción de Amazon Prime (Foto: Amazon)

Carla Estrada y su relación con Paco Stanley

La exitosa productora de telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio, Cuando llega el amor, De frente al sol y Los parientes pobres convivó a través de las décadas con Paco Stanley, sin embargo no tiene nada qué decir respecto al consumo de sustancias nocivas y alcohol del conductor de ¡Pácatelas!

“A mí no me tocaron tantos excesos, la verdad me tocó compartir con él, sonreír, saludarlo, pocas veces, puedo decir que nunca fuimos a comer, nunca nos fuimos a tomar un café juntos, pero te conoces dentro del medio como nos conocemos todos. Y para mí siempre fue caballero, una persona que… no viví sus excesos.

Finalmente la productora habló sobre la posibilidad de que le llegaran a proponer realizar otra bioserie de Paco Stanley:

“Siempre para mí el trabajo es bienvenido porque el trabajo viene de Dios, entonces hay que hacerlo”.