Es un error de la DEA enforcarse solo en el Cártel de Sinaloa y CJNG, asegura Mike Vigil

El CJNG y el CDS son las dos organizaciones más peligrosas de México, según la DEA. Imagen: Infobae México

Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), aseguró que es un error que la agencia antidrogas no mencione a otras organizaciones criminales mexicanas en la última Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA) de 2024, y solamente se enfoque en el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En entrevista con Infobae México, el ex jefe de Operaciones de la DEA consideró que la agencia antidrogas cometió la pifia de quitar de la evaluación al Cártel del Golfo, Los Beltrán Leyva, Los Rojos, Los Zetas, Guerreros Unidos, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, La Línea y La Familia Michoacana, los cuales sí se mencionaban en el NDTA del 2020.

“Es un error de la DEA no enfocarse en los otros cárteles. No son muy poderosos, pero muy rápido pueden crecer, así como creció el Cártel de Sinaloa, como creció el de Jalisco”, advirtió Mike Vigil quien reconoció que si bien se tienen que destinar más recursos económicos al combate de las dos organizaciones más grandes, no se tiene que quitar la vista de las otras estructuras que se puedan convertir en sus equivalentes.

En la evaluación del 2020, la DEA consideraba activos a los nueve cárteles mexicanos en EEUU.

National Drug Threat Assessment de 2020 (NDTA) Foto: DEA

“Estas organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) mantienen la droga en células de distribución en ciudades de todo Estados Unidos que reportan directamente a los líderes de los TCO en México o reportan indirectamente a través intermediarios”, se lee en el informe en donde se agrega que en ese entonces los cárteles mexicanos dominaban el comercio de la droga que influye en el mercado de los EEUU: “la mayoría de los cárteles tienen un enfoque de mercado de múltiples drogas que permite la máxima flexibilidad y resiliencia de sus operaciones”.

En el reporte de la DEA se explicaba que los cárteles mexicanos seguían controlando de forma lucrativa los corredores de contrabando, principalmente, a través de la frontera con México.

“Estos TCO amplían su influencia criminal al participar en negocios alianzas con otras organizaciones, incluidas organizaciones de tráfico de droga independientes y trabajando en conjunto con pandillas transnacionales, grupos callejeros con sede en EEUU, pandillas, pandillas carcelarias y organizaciones de lavado de dinero”, se lee en el reporte.

Sin embargo, en el reciente análisis de la DEA no se mencionan a otros cárteles mexicanos y todo se concentra en el CDS y CJNG, lo que podría representar una ventaja para las otras estructuras criminales, como La Nueva Familia Michoacana que también produce fentanilo, consideró el ex jefe de Operaciones de la DEA.

Este es el mapa que presentó la DEA donde marca con color azul marino donde las estructuras criminales mexicanas tienen mayor presencia. Foto: DEA

La evaluación de la agencia antidrogas de los EEUU es para Mike Vigil “algo que trata de distorsionar la realidad”, al mencionar que el Cártel del Pacífico y la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, tienen presencia en todos los Estados Unidos desde hace un año.

“La primera impresión que tuve leyendo el informe de la DEA es que dicen que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación están operando en las 50 entidades de los Estados Unidos. Pero eso para mí es ilógico porque Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado en 2017 y, antes que fuera capturado y extraditado, el Cártel de Sinaloa ya estaba operando en seis de los siete continentes del mundo. Entonces, eso quiere decir que ya estaban operando por todos los EEUU antes de 2017″, explicó Vigil a esta casa editorial.

Mike Vigil cuando fue jefe de Operaciones Internacionales de la DEA en México. Foto: Cortesía Mike Vigil

Agrego que se le resulta “raro” que en el informe de la DEA se destacara que la presencia de ambas organizaciones criminales ocurriera hace apenas unos años. Señaló que en el caso del Cártel de Sinaloa, que según la DEA está dividido en cuatro facciones donde sus líderes son Ismael El Mayo Zambada; Los Chapitos; Rafael Caro Quintero; y Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, y hermano de El Chapo, comenzaron a operar y controlar muchas de las ciudades grandes de EEUU, como Los Ángeles, Phoenix y muchos puntos de Florida.

“Hace mínimo seis u ocho años que están operando por todos los Estados Unidos. Entonces, este informe para mí es algo que trata de distorsionar la realidad de esta situación”, abundó.