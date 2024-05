“Es un refrito”: AMLO respalda a Mike Vigil y señala que informe de la DEA sobre cárteles mexicanos no es novedad

AMLO retomó los comentarios de Mike Vigil y aseguró que el informe de la DEA sobre cárteles mexicano no es novedoso (Foto: Cuartoscuro / Foto: Mission Essential)

En su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció por el informe que publicó la Administración de Control de Drogas (DEA) el pasado jueves 9 de mayo sobre la influencia del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Estados Unidos.

En el reporte titulado Evaluación de la amenaza nacional de las drogas, la agencia estadounidense indica que ambas organizaciones criminales tiene presencia en los 50 estados del país vecino. En ese sentido, el mandatario federal respaldó la postura de Mike Vigil, exagente de la DEA, al decir que la información incluida en el informe “no es novedosa”.

López Obrador presentó un fragmento de la entrevista que Mike Vigil concedió a Grupo Fórmula el domingo 12 de mayo, en la que aseguró que la DEA ya tenía conocimiento de que el Cártel de Sinaloa operaba en todo el territorio estadounidense desde años previos.

“¿Por qué no vemos la entrevista? Este señor fue agente de la DEA. Yo digo que todavía está en activo, aunque retirado (...) Él contesta eso, que desde hace años lo saben, que no es novedad, que es un refrito”, indicó AMLO sobre los comentarios que proporcionó Vigil respecto al informe de la DEA.

Mike Vigil, exagente de la DEA, aseguró que el Cártel de Sinaloa operaba en seis continentes antes de la extradición de 'El Chapo' Guzmán (Foto: Twitter@SergioyLupita)

En esa entrevista, Mike Vigil aseguró que antes de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (exlíder de la organización) fuera extraditado a Estados Unidos en 2017, el Cártel de Sinaloa ya operaba a lo largo de seis continentes, por lo que le resultó extrañó que la DEA publicara ese reporte como si se tratara de información novedosa.

“No sé por qué salió este informe diciendo que los dos carteles habían penetrado los 50 estados en los Estados Unidos, porque ya hace más de cinco años que ocurrió esto. Cuando ‘El Chapo’ Guzmán fue extraditado en 2017 a los Estados Unidos, ya el Cártel de Sinaloa operaba en seis de los siete continentes. Y el Jalisco Nueva Generación llegaba casi al mismo nivel”, señaló Vigil en la entrevista con Juan Pablo Pérez.

Si bien AMLO respaldó al exagente de la DEA sobre este punto, reconoció que hay una diferencia entre ambos, la cual tiene que ver con la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” que implementó a inicios de su sexenio.

“Nada más no coincido con algo que dice, que no funciona lo de ‘abrazos no balazos’. Que espere un poco porque eso lleva su tiempo. Y además, es natural que no esté de acuerdo porque hay quienes sostienen —y yo los respeto— que hay que usar la fuerza, que es con medidas coercitivas como se va a resolver el problema. Y yo pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, precisó López Obrador en su mañanera.

AMLO ha sido señalado por la periodista Anabel Hernández de presuntamente recibir dinero del Cártel de Sinaloa para sus campañas presidenciales (Foto: Gobierno de México)

¿Conflicto entre la DEA y AMLO?

En la entrevista mencionada, Mike Vigil reconoció que existen diferencias entre el presidente López Obrador y la DEA, cuya relación se vio más afectadas tras la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a finales de 2020 en Los Ángeles.

“Es un conflicto que existe entre la DEA y López Obrador. Simplemente esto se dañó bastante cuando fue detenido el ex secretario de la Defensa bajo la administración Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, quien regresó a México por petición del Gobierno (...) Ya con eso comenzó a limitar el presidente no sólo a la DEA, sino también al FBI y otras agencias que trabajan en México”, aseveró Vigil.

Respecto a los señalamientos que acusan a AMLO de haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa para sus campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018, Mike Vigil reconoció que ha “defendido” al tabasqueño, ya que en las publicaciones realizadas por la periodista Anabel Hernández y ProPública no se presentan “evidencias” que comprueben el supuesto financiamiento ilícito.