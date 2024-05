¿De dónde es originalmente el agua de horchata y con qué se prepara?

Una horchata valenciana se realiza con un tubérculo llamado chufas (JOSE A.BERNAT BACETE/GETTY IMAGES)

El agua de horchata es uno de los sabores predilectos de los mexicanos a la hora de comer; con una consistencia cremosa y dulce, es ideal a la hora del desayuno y para estos calores, acompañada con hielo, es una delicia.

Sin embargo, pese a ser una bebida y un sabor típicamente ligado a México, esta agua no es originaria del país, sino que fue traída por los españoles durante la Conquista Española.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la horchata es una preparación originaria del Mediterráneo que llegó a México a través de los españoles.

Tiene sus orígenes en el norte de África, específicamente, se cree que fue en Egipto donde se preparó por primera vez, ya que se han encontrado vestigios de este alimento dentro de los sarcófagos de las primeras dinastías, señala el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia; la versión original de esta bebida se hacía a partir de chufas (tubérculos de la planta Cyperus esculentus) trituradas, mezcladas con agua y endulzadas.

Horchata (Europa Press)

La bebida se extendió al Mediterráneo, particularmente a la región de Valencia en España, donde se convirtió en una bebida tradicional llamada “horchata de chufa”, Con el tiempo, esta receta se adaptó en América Latina al sustituir las chufas por ingredientes locales como el arroz y la almendra, dando origen a diferentes versiones de la horchata que conocemos hoy en día.

Sobre el nombre, cuenta una leyenda catalana que una joven dio a probar una bebida blanca y dulce al Rey de Aragón Jaime I, quien muy complacido por su sabor, preguntó: “¿Qué es aixo?” (¿Qué es esto?), y la joven respondió: “Es leche de chufa”, a lo que el rey contestó: “¡Aixo no es llet, aixo es or xata!” (¡esto no es leche, esto es oro, guapa!).

Respecto a su elaboración original, las chufas se lavan, se secan y se seleccionan, y las mejores piezas se rehidratan con agua potable y se desinfectan; luego, se trituran, se prensan y se tamizan en repetidas ocasiones. Como paso final, se mezclan las chufas molidas con agua endulzada y se enfrían a cero grados Celsius. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia asegura que la horchata de chufa es rica en proteínas, calcio, hierro, magnesio y fósforo. Asimismo, facilita la digestión, disminuye la presión arterial alta, controla el colesterol, regula los triglicéridos en la sangre, alivia el estreñimiento y la diarrea.

Chufa (Pixabay)

Esta bebida se puede elaborar con otros frutos, cereales y semillas, como las pepitas de melón, las almendras, la avena o el coyol, pero la versión más conocida en México y algunas partes de América Latina se elabora a partir del arroz.

Esta adaptación surgió debido a la dificultad de encontrar chufas en estas regiones. Así, el agua de horchata de arroz se ha consolidado como una bebida refrescante y dulce, que comúnmente se prepara mezclando arroz molido o triturado con agua, canela y azúcar, y en ocasiones se le añaden otros ingredientes como leche para enriquecer su sabor.

La horchata hecha con arroz ofrece un aporte energético principalmente a través de los carbohidratos; la canela, comúnmente agregada por sus características aromáticas y gustativas, aporta compuestos antioxidantes y, si se le añade azúcar, esto incrementa su contenido calórico, mientras que variantes que incluyen leche pueden ofrecer un mayor aporte de proteínas, calcio y vitaminas del complejo B.

Es importante considerar que estas bebidas pueden tener un alto contenido de azúcares, por lo que su consumo debe moderarse dentro de una dieta equilibrada.