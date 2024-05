Denuncian por violencia de género a candidato a regidor de Morelos y colaborador de Lucy Meza

González Saavedra es colaborador cercano a Lucy Meza, candidata a gubernatura de Morelos por el PRI, PAN, PRD y RSP (Ig/_1leonardo_glez.saa)

Días después de que se notificara la renuncia de Alberto Millán al puesto de coordinador de comunicación de la campaña de Lucy Meza, se dio a conocer una nueva denuncia en contra de Leonardo González Saavedra, candidato a regidor del municipio de Emiliano Zapata y quien, según la víctima, ha sido encubierto por el equipo de Lucy Meza, candidata opositora a la gubernatura de Morelos.

A través de una publicación en la red social Facebook, una mujer identificada como Amanda Arias, de acuerdo con su perfil, dio a conocer un texto acompañado con imágenes en donde denunció la violencia física, psicológica y emocional de la que habría sido víctima cuando vivió en el mismo hogar que el actual candidato a la regiduría de Emiliano Zapata.

“He tomado la decisión de por fin compartir lo que me sucedió con mi ex pareja, Leonardo González Saavedra, con el fin de que esto no quede impune y esa persona siga violentando y a la vez laborando en un entorno en donde, al creer que tiene algún poder o protección por parte de la candidata a la gubernatura en el estado de Morelos Lucy Meza, mi integridad física y emocional se encuentre amenazada”, escribió la víctima.

Leonardo González Saavedra es candidato a regidor en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos (IMPEPAC)

De acuerdo con la víctima, el 20 de enero sufrió violencia física y verbal, así como amenazas de muerte. Por ello, después de haber vivido durante un año con su presunto agresor, decidió abandonar el estado de Morelos para instalarse en la Ciudad de México (CDMX). Aunque no pudo interponer una denuncia en la capital del país, sí recibió medidas de protección tras solicitarlas ante la Secretaría de Mujeres.

“Cabe aclarar que este tipo de agresiones se presentaron en repetidas ocasiones, durante más de 3 años recibí violencia física, psicológica y económica. Es por ello que les pido de su apoyo para difundir esta publicación y las personas con las que trabaja dentro del equipo de la candidata Lucy Meza dejen de encubrirlo así como a su compañero Alberto Millán el cual también fue denunciado por violencia de género”, escribió.

Según el testimonio que Arias dio durante una entrevista en el canal de YouTube de la comunicadora Meme Yamel, antes de ser candidato a regidor, González Saavedra formó parte del equipo jurídico de Lucía Virginia Meza Guzmán, quien actualmente compite para la gubernatura de Morelos por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Redes Sociales Progresistas (RSP), cuando era senadora de la República.

Arias recibió medidas de protección en CDMX (Especial)

Cuando se enteró que el PRI lo postuló como candidato a la regiduría de Emiliano Zapata, junto con Sergio Alba Esquivel, quien busca repetir en la presidencia municipal abanderado por el PRI, PAN, PRD y RSP, Arias decidió difundir su denuncia pública. Más allá de conseguir un beneficio político, según dijo, emprendió la acción para evitar que el posible ejercicio del cargo público pudiera perpetuar la violencia en su contra.

“Esto no es con ningún fin político, ya que no pertenezco ni simpatizo a ningún partido, simplemente con el propósito de evitar que se vuelva a presentar una situación similar con alguna otra mujer y porque realmente esto me provoca inseguridad y miedo y temo por que reciba algún tipo de protección de parte de estos dos políticos”, escribió en su red social.

Alberto Millán renunció a la coordinación de comunicación de la campaña de Lucy Meza tras ser señalado por presunta violencia de género (Especial)

Miembros del equipo de Lucy Meza señalados por presunta violencia de género

El caso de Leonardo González Saavedra, quien está registrado en la plataforma del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) como candidato suplente de la tercera regiduría, no es el único en donde algún colaborador cercano a Lucy Meza ha sido señalado por presunta violencia de género.

A principios de mayo de 2024 se dio a conocer la renuncia de Alberto Millán, coordinador de comunicación de la candidata del PRI, PAN, PRD y RSP, a la gubernatura de Morelos, por su posible comisión de violencia de género.