Alejandra Guzmán confirma que excluyó de su testamento a su ahijado, Apolo: “Lástima porque lo adoro”

(Instagram: @laguzmanmx)

Aunque todavía no hay una prueba resolutiva en el juicio por paternidad que enfrenta Luis Enrique Guzmán con su ex pareja, Mayela Laguna, la cantante Alejandra Guzmán ya se ha desvinculado de su ahijado Apolo, a quien ha excluido de su testamento.

En declaraciones ante los medios previo a una reunión familiar, Alejandra Guzmán se pronunció sobre la controversia, la cual volvió a acaparar titulares esta semana luego de que Enrique Guzmán, padre de Luis Enrique y Alejandra, declaró que Silvia Pinal dudaba que Apolo fuera su nieto porque era “chinito” y “negrito”. El cantante arremetió contra su ex nuera y dijo sentirse decepcionado porque el pequeño era su primer “nieto machín”.

Sylvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán, Stephanie Salas y su hija Michelle, entre otros integrantes, se reunieron para celebrar a la matriarca de la Dinastía Pinal por el Día de las Madres. Y aunque la reunión fue el centro de atención de la prensa, Alejandra Guzmán abordó dos temas de los cuales no ha podido disociarse: la relación con su hija Frida y su ahijado, Apolo.

Así le festejaron a Silvia Pinal el 10 de mayo sus hijos, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique (Fotos: Instagram/@laguzmanmx)

Apolo ya no es heredero de Alejandra Guzmán

En abril de 2020, previo al inicio de la campaña ‘Quédate en Casa’, la familia Guzmán-Pinal celebró el bautizo de Apolo, el primer nieto varón en la familia, hasta el momento. El festejo se llevó a cabo en la Ciudad de México. En ese entonces, La Guzmán dijo sentirse feliz por tener el honor de ser madrina del pequeño:

“Es un honor para mí, porque amo a mi hermano. A Mayela la conocí cuando yo estaba muy malita en el hospital y siempre fue muy constante y eso a uno no se le olvida. Entonces me da mucho gusto que Apolo reciba a Dios”

Meses después, la revista TVNotas dio a conocer que la ‘Reina de Corazones’ había incluido en su testamento a su ahijado, quien se mantuvo ahí hasta finales de 2023. Meses antes, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado donde se desvinculaba del menor, por no ser su hijo biológico.

Aunque incómoda por abordar la controversia, Alejandra Guzmán confirmó lo que desde hace tiempo se había rumorado en diversos programas de espectáculos: “Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atractivo para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir. Lástima porque yo lo adoro, pero está cañón”.

A la pregunta de si el pequeño seguía dentro de su testamento, fue breve pero contundente: “No, desgraciadamente no”.

Sobre si ha tenido un acercamiento con su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán reconoció que las cosas se mantienen igual, aunque al menos tiene la oportunidad de verla a distancia: “Honro este día y a todas las madres, porque no es fácil sacarlos adelante, verlos crecer, ser madre y padre... y pues la puedo ver crecer por lo menos de lejos”.

Alejandra Guzmán está distanciada de su hija Frida Sofía, quien radica en Miami. Foto: Getty Images

Enrique Guzmán arremete contra la madre de Apolo

La confirmación de que el pequeño Apolo ya no está incluido en el testamento de Alejandra Guzmán le dan fuerza a las controvertidas declaraciones de Enrique Guzmán. De acuerdo con el ícono del rock and roll, su hijo confirmó sospechas que le surgieron sobre su paternidad y acusó a su ex nuera, Mayela Laguna, de ocultar la identidad del verdadeo padre de su hijo:

“La niña (Mayela Laguna)hizo su numerito y tiene bien tapado al papá, porque también el papá debe estar ahí involucrado”, expresó en entrevista con la periodista Maxine Woodside.