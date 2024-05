Así fue la relación entre Xóchitl Gálvez y su mamá: “Qué bueno que no le hice caso en algunas cosas”

La candidata a la presidencia fue banco de críticas en redes sociales Crédito: Cuartoscuro

La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, ha sido criticada en redes sociales por la manera en que se ha expresado de la persona que le dio la vida, la señora Bertha Ruiz López, quien murió en 2005.

Y es que de acuerdo con algunos videos que se han viralizado en redes sociales, Gálvez Ruiz ha declarado polémicas frases. Incluso, en una entrevista, ella destacó que lo que le diría a su madre es que:

“Qué bueno que no le hice caso en algunas cosas”, esto contestó a un comunicador de Telemundo.

Esto en referencia a que su mamá le había dicho que debían morir en su lugar de origen, es decir en Tepatepec, localidad del estado de Hidalgo; sin embargo, a su parecer, no coincidía con su madre en este pensamiento.

“Yo le dije que no, que yo no me quería morir aquí, que yo quería lograr un sueño y lo logré”, expresó.

La candidata presidencial ha sido criticada por la manera en que se expresa de la persona que le dio la vida Crédito -Telemundo

Por su parte, otro clip que ha causado revuelo es aquel en el que le dice “muérete” a su mamá, esto en presunto sentido figurado, supuestamente porque quería chantajearla.

“Una vez mi mamá me dijo, ‘oye pero es que si te vas’ tenía yo que salir a Francia, ‘si te vas a Francia me voy a voy a morir’ y le dije ‘ah pues muérete’. O sea, que bueno que no se murió pero que malo que me quería chantajear”, afirmó la representante del PAN, PRI y PRD.

Según el video, ella trata de dar un “consejo” a los padres de familia y les pide que dejen de joder.

-En redes sociales se viralizó el video Crédito -@MartinGonzama

“Yo lo que les pediría a los papás es que dejen de joder y de estorbar a sus hijos”, así es como pidió a los jóvenes del país que “no se dejen de sus padres”.

Ante ello, decenas de internautas se pronunciaron en contra de la candidata con frases como:

“De verdad que Xóchitl es esa persona fría y culei. Mira que expresarse así de su mamá”; “¡Es evidente que es una persona en quien NO SE PUEDE CONFIAR! Quien no trata bien a una madre, no tiene la capacidad de tener amor o empatía por alguna persona, es evidente que demuestra no tener el valor de la gratitud”.

Incluso, hasta las 10:30 de la mañana la aspirante no posteó ninguna felicitación con dedicatoria a su mamá ni a ninguna otra mujer. Mientras que la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, sí ofreció unas palabras en este 10 de mayo a las mujeres que ya dieron vida, con dedicatoria especial a la señora Annie Pardo Cemo.