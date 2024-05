AMLO casi llora en plena serenata por el Día de las Madres; ésta fue la canción que lo conmovió | VIDEO

El presidente se conmovió con este tema dedicado a las mamás de México Crédito: X @sdpnoticias

La mañana de este viernes 10 de mayo, la conferencia de prensa conocida como La Mañanera, la cual es encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se llevó a cabo de manera diferente, pues el mandatario federal remarcó que no iba a responder cuestionamientos de la prensa y, en su lugar, se llevó a cabo un homenaje a las mamás de todo el país por el Día de las Madres.

Un mariachi fue el primer invitado al Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, lugar donde interpretaron, desde las tradicionales Mañanitas hasta un tema que llevó al fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a conmoverse al borde del llanto. Ésta fue la peculiar razón.

El presiente se mostró vulnerable al escuchar este tema en particular Foto Gobierno de México

Si bien llamó la atención que el presidente apareció portando un ramo de flores, éstas no fueron entregadas a una persona en particular, sino que su función fue la de ser un regalo simbólico a todas las mamás del país. Tras destacar que el siguiente lunes 13 de mayo se pondrá “al corriente” con los reporteros que se dieron cita en la sede presidencial, el Mariachi Son de México comenzó a interpretar varios temas, entre ellos Amor Eterno, tema compuesto e interpretado por el finado cantante Juan Gabriel y el cual se ha convertido en un himno para recordar a las personas que ya no se encuentran en el plano terrenal, especialmente las madres.

“Para todas las mamás preciosas en este su día, aquí está su cancion, amor, Amor Eterno, señor presidente. Para todas las mamás preciosas y las que ya se fueron pero sabemos que están ahí con nosotros”, dijo el mariachi.

Cuando el tema estaba por llegar a su final, las cámaras captaron el gesto del originario de Macuspana, Tabasco, suceso que permitió observar que el mandatario federal estaba al borde del llanto, no solo porque el de hoy es el último festejo del Día de las Madres que encabeza durante su gobierno, sino porque en repetidas ocasiones ha mencionado que la canción le recuerda mucho a su madre, la señora Manuela Obrador González.

El presidente no pudo evitar conmoverse al escuchar esta canción que ha dicho, le recuerda a su propia mamá Crédito: X @SinLinea_Mx

“Yo mismo soy lo que soy por mi mamá, influyó también en mi formación, mi padre, pero fundamentalmente mi madre, había más matriarcado que patriarcado en mi familia”, fueron palabras que el presidente expresó en el pasado al referirse sobre la importancia que la señora Manuela Obrador tuvo tanto para su vida como para su carrera profesional.

Conviene recordar que el 10 de mayo, pero del 2017, cuando López Obrador fungía como candidato a la presidencia de la República, publicó en redes sociales un mensaje acompañado de una foto de quien fuera su mamá en donde hizo referencia al tema que, este día, casi lo lleva a derramar algunas lágrimas delante de la prensa nacional.

“Amor eterno a Manuelita y felicidades a todas las mamitas”, escribió en la fotografía publicada en redes.

Son pocas las imágenes que se tienen de la familia López Obrador Foto: Presidencia / especial

La canción Amor Eterno de Juan Gabriel es una de las baladas más emblemáticas y profundamente emotivas de la música latina. Fue compuesta por el cantautor mexicano cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez y quien también es conocido como ‘El Divo de Juárez’, tema que forma parte de su álbum Recuerdos, Vol. II el cual fue lanzado en 1984.

La inspiración detrás de Amor Eterno surge de un evento personal trágico en la vida de Juan Gabriel: la muerte de su madre, Victoria Valadez Rojas, en 1974. La letra en tanto refleja el profundo amor y dolor por la pérdida de un ser querido, destacando el sentimiento de ausencia eterna que deja la muerte. Con frases que evocan la nostalgia y el duelo, la melodía se ha convertido en un himno para honrar a los seres queridos fallecidos, especialmente durante el Día de los Muertos en México o el Día de las Madres.

La canción ha sido interpretada en diversas versiones por diferentes artistas y se mantiene como uno de los mayores legados de Juan Gabriel en la música.