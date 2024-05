Twenty One Pilots regresa a México: sedes, fechas, preventas y todo sobre sus conciertos

El CLANCY TOUR llegará a México. (Ocesa)

El tan esperado regreso de Twenty One Pilots a tierras mexicanas finalmente fue anunciado. La banda originaria de Columbus, Ohio, se presentará en febrero de 2025 en tres de las más importantes ciudades de México como parte de su nueva gira internacional, titulada ‘The Clancy Tour’. Aquí te damos a conocer todo lo que tienes que saber sobre la venta de los boletos.

Aunque el dúo estadounidense arribó al país en 2021 y 2023 para presentarse en el Corona Capital y el Festival Pal’ Norte, respectivamente, Tyler Joseph (vocalista) y Josh Dun (baterista) no habían regresado a México con su propio tour desde 2019.

Aquel año, los ganadores de un premio Grammy se presentaron con ‘The Bandito Tour’, a razón del estreno de su álbum Trench.

En esta ocasión, su regreso a la República responde al lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Clancy, próximo a estrenarse el 24 de mayo de 2024 a través de Fueled by Ramen.

Twenty One Pilots durante su presentación en el Corona Capital 2021. (Crédito: Cuartoscuro)

¿Cuáles serán las sedes de sus conciertos en México?

Hasta el momento, Ocesa únicamente dio a conocer una fecha por cada ciudad en la que se presentarán.

20 de febrero del 2025 - Ciudad de México - Foro Sol.

22 de febrero del 2025 - Guadalajara - Estadio 3 de marzo.

24 de febrero del 2025 - Monterrey - Estadio Banorte.

¿Cuándo será la preventa de boletos para sus conciertos?

Ocesa anunció que sus conciertos se venderán a través del sistema de boletos Ticketmaster, tanto en línea, como en sus centros de compra físicos.

Por otro lado, será Citibanamex el banco que ostente las preventas anticipadas de sus conciertos. Los tarjetahabientes de dicha institución bancaria podrán acceder a la compra de boletos en días y horarios específicos, antes de que se lleve a cabo la venta general.

Los detalles de las preventas para los conciertos de Twenty One Pilots en México son los siguientes:

Martes 14 de mayo - Venta Fans - 10 AM

Jueves 16 de mayo - Venta Beyond / Prestige | 9 AM

Viernes 17 de mayo - Venta Priority - 9 AM

Lunes 20 de mayo - Preventa Exclusiva Citibanamex - 2 PM

Martes 21 de mayo - Venta General - 2 PM

Por el momento no se han confirmado los precios de los boletos en ninguno de sus recintos y ciudades. Sin embargo, información difundida en redes sociales por supuestos influencers e insiders afirman que los rangos de precios van desde los $3 mil 100 pesos mexicanos aproximadamente, hasta los 700 pesos mexicanos aproximadamente.

Josh Dun, a la izquierda; Tyler Joseph, a la derecha. (Crédito: Archivo)

Twenty One Pilots se presentará el próximo 14 de mayo en CDMX

Tal como Infobae México lo informó, previo a que ‘Clancy Tour’ llegue a CDMX, Guadalajara y Monterrey, Twenty One Pilots ofrecerá un concierto privado para un grupo reducido de fans. Este tendrá lugar el próximo 14 de mayo de 2024, en el Lunario del Auditorio Nacional.

Se trata de “An Evening with Twenty One Pilots”, una pequeña gira mundial que únicamente contempla cinco shows. Las ciudades elegidas para este tour fueron Nueva York, Estados Unidos; Berlín, Alemania; Londres, Reino Unido; y Ciudad de México, México.

Cabe aclarar que en este concierto la banda presentará un setlist que incluye canciones de sus primeros álbumes: desde su homónimo Twenty One Pilots hasta el más popular, Blurryface.

Por su parte, en el ‘Clancy Tour’ se espera que el dúo toque en su mayoría canciones de su último disco.

(@twntyonepilots)

¿Quiénes son Twenty One Pilots?

Twenty One Pilots surgió en Columbus, Ohio, en 2009. La banda inicialmente se compuso de tres miembros, incluyendo a Nick Thomas y Chris Salih, quienes más tarde abandonarían el proyecto en 2011, dejando así a Joseph y Dun como la formación definitiva.

En sus inicios, la banda realizó numerosas presentaciones en locales pequeños y eventos en su ciudad natal. Se caracterizaron por su autogestión e independencia, lanzando sus dos primeros álbumes, Twenty One Pilots en 2009 y Regional at Best en 2011, de manera independiente.

En 2012, firmaron con el sello Fueled by Ramen, una subsidiaria de Warner Music, marcando el comienzo de su ascenso internacional. Bajo esta discográfica, lanzaron su tercer álbum, Vessel, en 2013, estableciendo su reputación como una banda con un sonido único que fusiona elementos del rap, rock, pop y electrónica.

Sin embargo, fue su cuarto álbum, Blurryface, lanzado en 2015, el que catapultó a Twenty One Pilots a la fama mundial gracias a temas como ‘Stressed Out’ y ‘Ride’.