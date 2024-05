Así fue como surgió el legendario juego de mesa de la “Loteria mexicana”

El gallo: El que le cantó a san Pedro no le volverá a cantar.

El árbol: El árbol de la esperanza que de venir no se cansa.

El melón: El melón y sus olores,un pedazo me has de dar.

La pera: Me esperas donde quedamos,para poder platicar.

El bandolón: El bandolón ya no suena,hay que llevarlo a afinar.

El violoncello: El violoncello del maistro,que no deja de sonar.

El pájaro: El pájaro churlumir lo,que no deja de cantar.

La luna: La luna tuerta de un ojo,que no deja de brillar.

El cotorro: Perico, da’cá la pata y empiézame a platicarlos trabajos que pasabas cuando no sabías hablar.

La sandía: La sandía y su rebanada,un pedazo me has de dar.

El tambor: No te arrugues, cuero viejo,que te quiero pa’ tambor.

Las jaras: Las jaras o no las jaras,o las dejas de jalar.

La estrella: La estrella polar del norte,que no deja de brillar.

La calavera: Ya te vide an ca’ la güera.

El sol: Solito me estoy quedando,solito me he de quedar.