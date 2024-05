“Es un rostro de tristeza”: Maryfer Centeno analiza reacción de Lucerito Mijares tras burlas de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera

Maryfer Centeno suele analizar el lenguaje corporal de personalidades mexicanas que están envueltas en controversia. (Instagram: @maryfer_centeno // TikTok: anamariaalvarado)

Lucerito Mijares continúa envuelta en controversia por los ‘comentarios burlescos’ que Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ lanzaron sobre su físico. Aunque la cantante ya se pronunció al respecto y los tres conductores de televisión le ofrecieron una disculpa pública en el mismo programa donde se burlaron, el caso sigue causando indignación en redes.

Incluso Lucero, quien suele mantenerse al marguen de cualquier escándalo relacionado con su vida privada, rompió el silencio en sus redes sociales y defendió a su hija:

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”.

Los presentadores se disculparon públicamente con la cantante por hacer chistes sobre su cuerpo. Crédito: @ImagenTVMex, X

Asimismo, rechazó las disculpas públicas de los tres conductores y aseguró que estarán ‘cancelados para siempre’.

Maryfer Centeno analiza reacción de Lucerito Mijares

La grafóloga mexicana se sumó a la tendencia de redes sociales con un análisis de lenguaje corporal de Lucerito Mijares en la entrevista donde reaccionó a las burlas.

“Las comisuras van hacia abajo, es un rostro de incomodidad, es un rostro de tristeza. Ella, no solamente de forma inteligente, sino de manera educada, sin ofender a nadie dice ‘No me importa’ y hasta hace un gesto hacia atrás como diciendo ‘no me importa’ (...) Lucero Mijares contesta extraordinariamente”, comenzó.

Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de la cantante. Crédito: TikTok, maryfercentenom

Según Centeno, Lucerito Mijares se sintió incómoda al tener que hablar sobre los comentarios de los conductores de Imagen Televisión, sin embargo, respondió lo mejor posible.

“La gente que sobresale es la gente que es diferente, la gente que se atreve a ser única, la gente que llaman loca. Nos da miedo lo que es distinto, pero el mundo es de los originales, de los diferentes, de los que somos raros”, reconoció.

“Al final del día, Lucero Mijares es mucho más grande que cualquier comentario, que cualquier crítica. Su talento es más elocuente que cualquier comentario, su talento habla más que cualquier tipo de palabras”.

La cantante cuenta con el respaldo de sus padres, aunque Mijares no se ha pronunciado al respecto. (Foto: Instagram)

Finalmente, Centeno también mencionó que la disculpa pública de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y El Estaca no fue genuina:

“Se lo tomaron a la ligera, lo cual es parte de su estilo y a quien lo haga reír es respetable, ellos son muy talentosos, pero creo que los comentarios estuvieron no solamente fuera de lugar, sino que es un momento que no deberías jamás hablar de la apariencia de las personas, nunca”.