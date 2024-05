AMLO afirma que antes los habitantes de la CDMX eran de vanguardia: “Es aquí la sede de los fifís”

El presidente lamentó que la capital mexicana ya no sea una vanguardia en lo político. Crédito: Cuartoscuro

A poco más de cuatro meses de ceder del cargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, en la actualidad, la gente que radica en la Ciudad de México se ha ido tornando más conservadora, llevándolo a recordar que antes sí contaba con más apoyo, sobre todo cuando vivió el desafuero; no obstante, ahora siente que no cuenta con el mismo respaldo.

“Últimamente, porque no era así la Ciudad de México, la gente se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo politico, siempre”.

El mandatario federal y fundador de Movimiento regeneración Nacional (Morena), recordó que los habitantes de Iztapalapa le dieron mucho apoyo en el pasado; incluso, hizo hincapié en que en el marco en que fue desaforado en abril del 2005 con el fin de buscar su enjuiciamiento por presunta desobediencia a un mandato judicial relacionado con la construcción de un camino de acceso a un hospital, obtuvo apoyo de parte de todos los mexicanos, aunque más de los capitalinos.

“Cuando el desafuero me ayudaron de todo el país pero fundamentalmente de la Ciudad de México, pero con la política neoliberal se apoderaron de las universidades, no solo fue la political económica, sino fue el afán privatizar en todo, por eso no hablo de una crisis ni de una decadencia, porque tuvo que ver con todos los ámbitos de la vida pública y esta ciudad tan solidaria, tan fraterna ,tan progresista también tiene el problema de que aquí es donde se concentran los medios de manipulación más importantes del país”.

El presidente aseguró que la urbe ya es sede fifí Foto Gobierno de México

Bajo esa tónica, el presidente remarcó desde su espacio conocido como La Mañanera que actualmente la población de la capital mexicana hay sectores de clase media donde es notorio que se trata de ciudadanos muy conservadores y aspiracionistas, lo que calificó como sede de “los fifís”.

“Hay sectores, no toda la clase media, no se trata de decir toda la clase media, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas, y también es aquí es la sede de los fifís. Ni modo que va a encontrar a un junior como Claudio X. González en un estado de la República”.

Postura genera reacciones

Debido a que en menos de un mes se llevarán a cabo elecciones donde se definirán más de dos mil cargos de representación popular, entre ellos el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, internautas destacaron que, ante los ojos del presidente, la urbe dejará de estar bajo el poder de Morena y con ello, el candidato de la alianza Fuerza y Corazón por México será quien arrase en las urnas. Otros simplemente remarcaron que es un simple reconocimiento de haber bajado su popularidad.

Sin embargo, momentos después el mandatario de origen tabasqueño presentó una encuesta arrojada por la empresa Enkoll donde se dijo, ocho de cada 10 mexicanos manifestaron estar a favor de su gobierno, por lo que a nivel nacional cuenta con el 7 por ciento de aprobación.

Por entidades, se revelaron los porcentajes de aprobación del mandatario federal Foto Gobierno de México

“La Ciudad de México... no repruebo, 63, pero la media es 77 y en último lugar es Aguascalientes con 62 (por ciento)”, dijo.

A modo de explicar los porcentajes obtenidos en la encuesta antes señalada, el presidente lamentó que los “bombardeos” de parte de los medios de comunicación lo han llevado a bajar su porcentaje, especialmente en la capital mexicana, de manera específica, los comunicadores a los que ha señalado por ser parte del grupo conservador.

El término “fifí” ha sido utilizado frecuentemente por Andrés Manuel López Obrador para referirse de manera crítica a grupos sociales, políticos, económicos o medios de comunicación que considera elitistas, conservadores o contrarios a su proyecto de gobierno.

Esta expresión, que remonta a la época del porfiriato en México para describir a la clase alta o personas pretenciosas, fue recuperada por López Obrador y ha ganado notoriedad en su retórica desde su campaña presidencial en 2018 y a lo largo de su administración para denotar una clara división entre lo que él denomina el pueblo y aquellos que critica por sus posturas o privilegios.