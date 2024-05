Jorge Álvarez Máynez acusa a Xóchitl Gálvez de politizar a las Madres Buscadoras

El candidato a la presidencia lamentó que se politice el tema REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha.

Falta cada vez menos tiempo para que se lleven a cabo las elecciones en las cuales se definirá al próximo presidente, además de otros cargos de representación popular; sin embargo, los ánimos entre los aspirantes al Poder Ejecutivo se mantienen a tope más cuando el representante de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez se lanzó en contra de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz a quien acuso de politizar a las Madres Buscadoras.

Momentos antes de reunirse con estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, el diputado con licencia y excoordinador de campaña de Samuel García Sepúlveda lamentó que la abanderada de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sostuviera una reunión con las activistas de cara a los comicios organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y, por ello, lamentó que politizara a este grupo de mujeres quienes recorren el país en busca de personas desaparecidas.

En ese sentido, aseguró que en su caso, no buscará politizar el tema al considerarlo algo incorrecto, aunque destacó que sí es algo importante que se le de visibilidad al tema, aunque enfatizó en que esto deberá ser una vez que concluya el proceso electoral.

“Yo no quiero politizar ni partidizar el tema de su causa, creo que a nadie le conviene. Sé que una candidata lo ha hecho, pero yo no creo que ese sea el camino, esas son las cosas que debemos de hacer después de las elecciones”.

El aspirante a la presidencia aseguró que el tema sí se debe tratar pero una vez que concluyan las elecciones (Prensa/Jorge Álvarez Máynez)

En caso de ser él quien asuma el Poder Legislativo una vez que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluya su periodo, Máynez se comprometió a mantener un gobierno sensible que se mantenga abierto a la sociedad civil, especialmente porque, tanto el actual gobierno como en los sexenios anteriores, aseguró que se han mantenido estrategias fallidas; no obstante, no adelantó qué aplicaría para diferenciar su gestión en caso de ser él quien arrase en las urnas.

“Van a contar con un gobierno sensible, un gobierno que no desprecia los esfuerzos de la sociedad civil. Lamento mucho la etapa de horror, de dolor, que se ha sembrado en el país con una estrategia fallida que lleva tres sexenios”.

¿Por qué habló de las Madres Buscadoras?

Recientemente la fundadora del colectivo Madres Buscadoras e Sonora, Ceci Flores, viajó a la Ciudad de México y dio con lo que se dijo, es un crematorio clandestino donde además ubicó libretas tipo escolar y una credencial de elector de una mujer. Al haber cenizas en el sitio, la activista remarcó que no podía entender el dolor de docenas de familias al saber que ahí se encontraban restos incluso de menores de edad.

Autoridades de la capital mexicana se dieron a la tarea de investigar, derivando en que los restos pertenecían a animales, en específico, canes. El presidente López Obrador declaró el pasado viernes 3 de mayo en el espacio conocido como La Mañanera, que los medios de comunicación habían maximizado las cosas e incluso no habían ofrecido una disculpa tras el dictamen de la Fiscalía. Por ello, la candidata a la presidencia por la alianza Fuerza y Corazón por México se mostró a favor de Flores a quien basta recordar, incluso invitó al primer debate presidencial.

Gálvez se reunió el 3 de mayo con un grupo de buscadoras. Foto Archivo

Las Madres Buscadoras son grupos de mujeres que se han organizado en distintos países de América Latina, especialmente en México, con el fin de buscar a sus hijos y seres queridos desaparecidos. Estas mujeres, que a menudo realizan búsquedas en fosas clandestinas, montes y lugares remotos, enfrentan numerosos desafíos, incluyendo la falta de apoyo gubernamental y riesgos a su seguridad personal.

Su trabajo se ha convertido en un símbolo de lucha contra la impunidad y la violencia, así como un doloroso recordatorio de las crisis de desapariciones que afectan a la región. Las Madres Buscadoras, a través de su incansable esfuerzo, también han logrado llamar la atención sobre la necesidad de políticas más efectivas para combatir el fenómeno de las desapariciones y para apoyar a las familias de las víctimas.