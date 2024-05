Hijo de Isela Vega reacciona a “viaje espiritual” de Daniel Bisogno con la actriz mientras estuvo en coma

Según Daniel, Isela fue su guía espiritual mientras estuvo en coma (Foto: Instagram)

En días pasados, Daniel Bisogno volvió al foro de Ventaneando tras superar su grave estado de salud por complicaciones hepáticas que lo mantuvo un mes hospitalizado.

A su regreso a las instalaciones de TV Azteca, el presentador de 50 años reveló que actualmente se encuentre en una lista de espera para recibir un trasplante de hígado debido a su deterioro,

Esta información se compartió en la emisión del 23 de abril, donde el apodado “Muñe” también narró una experiencia sobrenatural que tuvo mientras estaba en coma.

Durante su hospitalización en febrero por una infección generalizada que dañó severamente su hígado y pulmones, Bisogno fue puesto en un coma inducido, conectado a un respirador.

El conductor regresó al programa Crédito: VentaneandoUno (X)

El presentador compartió una anécdota particular sobre un sueño en el que la recordada actriz Isela Vega, ya fallecida, actuó como su guía espiritual, brindándole paz en un momento crítico de su salud.

“No sé si son sueños o alucinaciones, cuando estaba yo intubado y tenía 20 días ahí, desperté en un hospital que era igual, el mismo, pero había cactus, entonces pensé que era una pensión de playa en el hospital. Me bañaba muy a gusto, me bañaba una enfermera (...) De repente me dicen hay una fiesta en la noche, me dicen que si quiero ir, voy y me encuentro con Isela Vega”

Bisogno describió que durante su encuentro con la fallecida actriz y guionista mexicana, que contó con una extensa trayectoria en el cine y en la televisión llegando a convertirse en un símbolo sexual, ella le generó mucha paz:

“Me decía: ‘Tú tranquilo, relájate, todo va a estar bien’. (En) la fiesta pasaban una película en la pared, de Isela Vega, que sí existe la película. Yo no la había visto...Yo estando ahí, como no podía caminar, me tuve que arrastrar a la cena”.

El conductor de TV se presentó en los foros de Azteca Crédito: X: Ventaneando

Ante la sorpresa de Pati Chapoy y el resto de los conductores, Bisogno contó que sintió que la experiencia se prolongó por mucho tiempo:

“Así viví días y noches, de repente nos íbamos a Houston, ella (Isela) se quedó, pero todos los doctores iban conmigo, pero como yo sabía que estaba hospitalizado, dijeron que iban a hacer un programa y yo estaba a lado diciendo que yo no podía, porque mi imagen es de TV Azteca”.

En su relato, Bisogno dijo que cuando pudo dejar el nosocomio en Houston, volvió a la playa, donde se reencontró con Isela Vega, quien volvió a hacerlo sentir en tranquilidad.

Días después, Daniel Bisogno despertó del coma. Sin embargo, dijo que previo a despertar, tuvo otros sueños que, a la fecha, no ha logrado descifrar.

Daniel Bisogno "El Muñeco", se encuentra en lista de espera para acceder a un trasplante de pulmón (Foto: Archivo)

Arturo Vázquez cree totalmente en el relato de Daniel Bisogno sobre su mamá

Ahora, días después, Arturo Vázquez, hijo de la emblemática actriz que brilló en películas como La viuda negra y Naná, habló sobre la experiencia que vivió Bisogno mientras se encontraba en un coma inducido.

“Todo lo que cuenta Daniel en su experiencia es tal cual… Mi mamá era una persona muy curiosa. A Daniel lo quería, veía el programa y decía ‘ay, qué lindo este muchacho, me cae bien’. Son cosas que pasan”, declaró el también hijo del cantante Alberto Vázquez.

Arturo confesó que sintió añoranza por el relato de Daniel y deseó haber estado en su lugar para reencontrarse con su famosa madre.

Arturo Vázquez de seó estar en el lugar de Bisogno para reencontrarse con su madre, Isela Vega (Foto: Instagram @arturovazquezoficial)

“Muy curioso. Me hubiera gustado estar ahí donde tú estuviste. Escuchaba su narración y me teletransportaba y veía a mi mamá, fue una manera muy bonita de emprender el día y recordar a mi mamá intensamente como siempre lo hago”, expresó.

Así mismo, afirmó que las plantas que vio Daniel en su “viaje” son caracterísitcas de su madre, por lo que el relato cobra otra dimensión.

“Así eran las palabras de mi mamá, las que él utilizó. A mi mamá siempre le gustaba estar rodeada de sábila. De hecho, sus amigas le decían ‘Sábila Vega’ en lugar de Isela Vega. Todo lo que cuenta Daniel en su experiencia es tal cual”, explicó el hijo de la actriz fallecida en 2021.