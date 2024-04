Reportan explosión de cinco pipas cargas con gas LP en Tlahuelilpan, Hidalgo | VIDEO

⚠️SE REGISTRA EXPLOSIÓN E INCENDIO EN EN GASERA Hace algunos minutos pobladores de Tula de Allende refiririeron haber escuchado un fuerte estruendo seguido de intensas llamaradas provenientes de la zona de Iturbe. Al momento ha podido confirmarse que el fuego proviene de una de las pipas de gran capacidad que se encontraban estacionadas en el patio de la empresa Mega Gas, ubicada sobre la carretera Tula-Tlahuelilpan, a unos metros presicamente de la gasolinera Serví Fácil donde hace algunos meses una pipas de gas LP explotó. El lugar permanece acordonando varios metros al redonda ya la situación es delicada puesto que hay al menos unas 15 pipas guardadas en el sitio y personas de Protección Civil y bomberos de Tula de Allende ya se encuentra combatiendo el fuego con apoyo de otros municipios. Se recomienda no acercarse a la zona para no entorpecer las labores de los equipos de emergencia. Aún no se proporcionan datos oficiales sobre si existen víctimas por este hecho. Seguimos informando. #LoVisteEnGritoInformativo #Hidalgo