Extranjera pide a mexicanos que le expliquen qué significa JGL en los corridos

La joven extranjera pidió ayuda para resolver sus dudas Crédito: REUTERS/Stringer

Los corridos, sean tumbados o relacionados con el narcotráfico, se popularizaron a tal grado que lograron tener un impacto internacional siendo el subgénero del regional mexicano más escuchado a nivel mundial, llegando a diferentes países, incluso aquellos que no son de habla hispana.

La mayoría de ellos cuentan historias, sea de amor, desamor, venganza, sucesos que realmente ocurrieron (mayormente relacionados con el crimen organizado) o sobre el tráfico de drogas, armas y el narcotráfico en México; sin embargo, algunos de ellos hablan de cosas que sólo son entendibles, de forma más clara, si entendemos el contexto sociocultural de nuestro país.

Por ejemplo, en el caso de la canción de “El Azul”, hablan del 701, que es un número relacionado con el narcotraficante conocido como El Chapo. O incluso en “Gavilán II”, que nunca se menciona el título de la canción en la letra de la misma, pero por ende sabemos que el tema está hablando de un personaje llamado de esa forma.

Pero para un extranjero no siempre es así de sencillo pues no tienen presente, con detalles, el contexto social y criminal que vive nuestro país y su impacto en la población por medio de la llamada narcocultura.

Peso Pluma es uno de los principales exponentes de los corridos tumbados. foto: X/@@dianaxxcooper

Tal fue el caso de una joven extranjera que utilizó sus redes sociales con el único propósito de encontrar a algún mexicano o mexicana le explicara algunos detalles que no lograba comprender y que aparecían en las letras de sus canciones favoritas, la mayoría de ellas pertenecientes al género regional mexicano.

Pero de entre todas sus dudas la que más destacó fue la relacionada con unas siglas que nosotros como mexicanos hemos visto en gorras, placas, hasta en despensas entregadas a diferentes comunidades, pero a cuáles estamos haciendo referencia. Se trata de la siguiente: JGL.

Pero qué es lo que significa. Hace referencia a uno de los narcotraficantes más conocidos por los mexicanos, e incluso en otros países, siendo el más cercano de ellos Estados Unidos pues actualmente se encuentra en una prisión de máxima seguridad de la nación vecina del norte de México.

Se trata de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, y quien fuera uno de los líderes criminales de uno de los cárteles más poderosos de todo México: el Cártel de Sinaloa.

Las siglas JGL son comunes en México, pero ¿Qué significan? Crédito: TikTok: angelifon

La joven extranjera que hizo la pregunta, proveniente de Colombiana, aseguró que había escuchado esas siglas en diferentes canciones mexicanas, particularmente del género regional mexicano, pero inclusive existe una que se titula JGL y los intérpretes de la misma son La Adictiva y Luis R. Conriquez, en una colaboración.

De qué habla la canción “JGL” de La Adictiva y Luis R. Conriquez

La figura de El chapo es tan conocida, e inclusive respetada por algunos integrantes del narcotráfico mexicano y las bandas de regional mexicano que existen canciones o versos dedicados a él. En el caso más explícito tenemos la canción “JGL” de La Adictiva y de Luis R. Conriquez, que narran la historia del capo, que era líder del cártel de Sinaloa, así como de sus hijos, los llamados Chapitos.

Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos, es el jefe, lo es y lo era, gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena... Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente, nos dijeron “Aquí andamos patrullando... no se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL”, son parte de los versos que se escuchan en la canción.