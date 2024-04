Alfredo Adame tendrá una cita con la mamá de La Bebeshita: “Está re buena”

(bebeshitadany/Adame.goldenboy)

Alfredo Adame podría estar próximo a iniciar un nuevo romance y dejar atrás sus polémicas con Magaly Chávez, pues recientemente confesó que tendrá una cita con la mamá de La Bebeshita.

Fue durante una transmisión en vivo de su excompañera de La Casa de los Famosos 4, donde el polémico famoso mencionó que actualmente está buscando una mujer madura para entablar una relación amorosa.

A esto, La Bebeshita no dudó en proponerle que saliera con su mamá y, aunque posiblemente en un inicio lo dijo de broma, cuando se percató que la cita ya había sido concretada y todo iba en serio, quedó anonadada.

“Quien quita y nos andamos pegando, en un sabadito que no hay nada, de este sábado que viene al otro. Si le doy un desconocidón no me vayas a andar reclamando. Yo fui campista, boyscout, pesco, ligador”, fue de lo primero que mencionó Adame.

Daniela, nombre real de la exparticipante de Enamorándonos, estuvo de acuerdo finalmente y señaló que tanto el enemigo de Carlos Trejo como su madre podrían ir a comer a algún restaurante.

A esto, Alfredo preguntó un poco más sobre su posible salida y prospecto de enamorada. Además de quedar completamente anodadado tras recibir los detalles señaló:

“Ya estás, ¿cuántos años tiene? ni mandada a hacer, no manches está bien guapa, está re buena. Me vale madres, lo tuneada que esté. Mientras no me salga como tu tía Magaly, con palanca al piso, todo está perfecto”, mencionó.

¿A la mamá de Bebeshita le gusta Adame?

Después de que Alfredo Adame se retiró del camerino en donde estaban, Bebeshita confesó que su madre sí llevaba un tiempo interesada en el artista.

Foto: Captura/Twitter: @VengaLaAlegria

“Una vez mi mamá me dijo: ‘Me anda cayendo bien el señor Adame, preséntamelo y yo así de: ‘Qué te pasa, contrólate’ y mi mamá insistió porque es buena gente y le dije: ‘Mira lo que está diciendo de Magaly Chávez, que era hopmbre’ entonces yo dije, qué tal si se pelea con Alfredo y le inventa unas cosas, ay no ya vi esa escena, ya estoy viendo la situación. Imagínate”, puntualizó la joven y añadió:

“Básicamente mi mamá va a tener una cita romántica con Adame, yo no sé cómo voy a terminar esta situación”.