A 24 horas del debate, Claudia Sheinbaum se dice “lista”; difunde resumen del primer evento realizado por el INE

Faltan 24 horas para que se lleve a cabo el segundo debate presidencial entre los tres aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había dado a conocer quiénes serán los moderadores y además qué temas se abordarán, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, presumió estar lista para este evento donde se espera, de a conocer más de sus propuestas de campaña.

Mediante la plataforma de videos en streaming YouTube, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicó un clip de casi tres minutos de duración donde se aprecia un resumen de su participación durante el primer debate donde trascendieron -además de las propuestas-, los señalamientos en contra de Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD).

“Les comparto un resumen de los mejores momentos que vivimos en el primer debate presidencial el pasado 7 de abril. Nos vemos este domingo 28 de abril a las 20:00 horas en el segundo debate presidencial. ¡Estoy lista!”, se lee en el video.

El material audiovisual destaca la postura de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre su defensa de la educación pública en todos los niveles, así como las propuestas que planea implementar en caso de ser ella la beneficiada con el voto, a nivel nacional tal como lo hizo en la capital mexicana.

Del mismo modo, llama la atención su postura respecto a mantener a la denominada austeridad republicana que considera erradicar la corrupción y eliminación de privilegios a los funcionarios públicos, lo que dijo, ha dado pie a la creación de fondos, impulso a programas sociales y sobre todo ahorro.

“Para gobernar con honestidad, hay que ser honestos”.

Al decir la frase antes mencionada, Sheinbaum Pardo procede a evidenciar los presuntos vínculos de su contrincante, es decir, la senadora con licencia y simpatizante del PAN, con el denominado Cartel Inmobiliario, además de recordar la vez que ella aseguro que todos los programas sociales debían ser temporales, acciones que su campaña remarca busca ampliar en beneficio de los mexicanos.

“Los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar. Por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tienen”.

El material publicado a un día de llevarse a cabo el segundo debate presidencial, la morenista recibió docenas de comentarios de apoyo, tanto de los mexicanos que radican en el país y por ende, el 2 de junio acudirán a las urnas a ejercer su derecho al voto, como de los connacionales en el extranjero que dijeron, ya se registraron ante el INE para votar, en este caso, por ella.

“Soy migrante y ya estoy registrado para votar por usted, sabemos que usted no nos Fallará, estamos con ustedes para llevar a cavo la 4T ; no se olvide que en nuestro país hay mucha pobreza”; “Claro qué si usted puede mi presidenta”; “Vamos con todo !!! Dra . Claudia !!! Si se puede !! Si se puede !!! Viva Mexico 🇲🇽 !! Yo voy a votar en Los Ángeles California!!”; “Mucha pieza mi futura presidenta!” o “Vamos todos los mexicanos con el plan C, arriba la 4T”, fueron comentarios que recibió.

Llama al voto por Morena

Momentos después de la publicación del resumen del primer debate presidencial, la morenista publicó un video en el resto de sus redes sociales donde hizo un llamado a todo el pueblo de México a votar por las y los candidatos de Movimiento regeneración Nacional (Morena) durante los próximos comicios.

Al mostrar un ejemplo de cómo lucirá la boleta electoral con su nombre impreso, la candidata de Sigamos Haciendo Historia recordó que al elegir a los representantes del partido guinda, se garantiza la continuidad de los programas sociales que ayudan a los adultos mayores, estudiantes o aumento al salario mínimo.

El INE ha organizado tres debates de cara a las elecciones del 2 de junio y será en punto de las 20:00 horas del domingo 28 de abril cuando se realice el segundo entre Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez -de la alianza Fuerza y Corazón por México-, y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.