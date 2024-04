Quién era Claudia Andrea, víctima del presunto feminicida de Iztacalco; acusan que utilizó su tarjeta bancaria tras matarla

La mujer de 31 años fue hallada muerta en su domicilio; la familia acusa a la FGJCDMX de ignorar el caso. Crédito: X @c4jimenez

A 10 días de la detención de Miguel ‘N’, presunto feminicida serial de Iztacalco, los datos de otras posibles víctimas continúan saliendo a la luz. Tal es el caso de Claudia Andrea, cuyo caso ha sido dado a conocer por su propia familia. Esto es lo que sabe sobre la mujer con la que habría sostenido una relación amorosa y cuya muerte no habría sido investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Claudia Andrea nació en 1988 en Cuautla, Morelos. De acuerdo con lo expuesto por José Ángel, su hermano, la joven decidió abandonar su ciudad natal cuando tenía 17 años para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional (PIN), en la Ciudad de México.

En cuanto a su relación con Miguel ‘N’, José Ángel reveló en entrevista con la periodista Azucena Uresti que ambos se conocieron en un laboratorio de la capital del país aproximadamente en 2013. Su hermana, al igual que el acusado, era química.

“Lo conoció hace muchos años, creo en el 2013, no sé muy bien las fechas. Lo conoció en uno de sus trabajos que era un laboratorio en la Ciudad de México, posteriormente lo volvió a encontrar en el Hospital Ángeles de México, en Interlomas que es donde él trabajaba. Ahí lo volvió a reencontrar después de tantos años”, contó a Radio Fórmula.

Fue detenido la semana pasada tras quitarle la vida a una adolescente en Iztacalco. Foto: Facebook de Miguel “N”

En 2019, Claudia Andrea habría decidido iniciar una relación sentimental con Miguel ‘N’; esto a pesar de que la joven mostró en algún momento temor cuando pasaba tiempo con él a solas. José Ángel declaró que solía enviar a sus amigas su ubicación en tiempo real mediante WhatsApp cuando salían.

Ese mismo año, la joven, su madre y su hija viajaron a Cuautla para pasar las fiestas decembrinas. Tras celebrar el 24 y 25 de diciembre en compañía de su familia, Claudia Andrea decidió regresar a la Ciudad de México. El 31 recogería a su madre, pero días antes perdió comunicación con ella.

El 30 de diciembre de 2019, José Ángel decidió viajar junto a su progenitora a la capital del país, quien temía que le hubiera pasado algo. En WhatsApp seguía apareciendo ‘En línea’, pero ya no contestaba. Ese mismo día, su cuerpo fue localizado sin vida.

“Nos fuimos a donde vivían llegamos como a la una de la tarde. Le dije a mi mamá: sabes qué espérame aquí en la entrada de los edificios y yo voy a ver cómo está la situación. A la hora que entro me doy cuenta que no tenía llave la puerta, no tenía ni la cadena de seguridad, todo estaba en orden limpió todo, excepto el cuarto donde dormía mi hermana. Ya olía a estado de putrefacción”, agregó al medio ya citado.

Miguel 'N' fue detenido tras abusar sexualmente y asesinar a María José, una joven de 17 años. Crédito: Fuerza Informativa Azteca

José Ángel asegura que tarjeta bancaria de su hermana fue usada tras su muerte

Tras el reporte correspondiente de la muerte de Claudia Andrea por parte de su familia, la Fiscalía de la CDMX concluyó que la joven había fallecido por causas naturales. Aseguraron que había perdido la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio; aun cuando su celular, identificación y tarjeta bancaria no fueron localizadas.

Al respecto, José Ángel también dio a conocer en entrevista para Milenio que días después de la muerte de su hermana su tarjeta bancaria mostró movimientos desconocidos.

“De su correo electrónico descargué todo el saldo de su tarjeta, donde aparece dónde ha comprado y está bien raro. Compraron el día 29 (de diciembre), el día 1, el 2 y el 6 de enero”, explicó. La compras se habrían realizado en un mini mercado, una zapatería, una boutique y una fonda.

04/01/2019 Tarjeta Visa sobre un teclado. ECONOMIA

No obstante, cuando solicitó que se indagara más, un comandante de la Policía de Investigación (PDI) lo amenazó y negó que fueran a modificar la causa de la muerte. La familia no tuvo otra opción más que resignarse, hasta ahora.

Por estos hechos, su familia exige a la FGJCDMX que vuelvan a investigar la muerte de su hermana.