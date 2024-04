Joven cree que la muerte de su hermana está vinculada con Miguel ‘N’, presunto feminicida de Iztacalco; así la encontró sin vida

Fue detenido la semana pasada tras quitarle la vida a una adolescente en Iztacalco. Foto: Facebook de Miguel “N”

Ángel, hermano de Claudia Andrea posible víctima de Miguel ‘N’, contó como el sujeto podría estar involucrado con la muerte de su hermana.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Ángel confirmó que su hermana conoció a Miguel ‘N’, una relación que inició en 2013 al coincidir en un laboratorio de la Ciudad de México, ya que Claudia también era química, aunque ambos se distanciaron por algún tiempo hasta reencontrarse en 2019, cuando trabajaban en el Hospital Ángel de México.

“Ella conocía a este fulano porque mi hermana también era química, lo conoció hace muchos años creo en el 2013, no sé muy bien las fechas, lo conoció en uno de sus trabajos que era un laboratorio en la Ciudad de México, posteriormente lo volvió a encontrar en el hospital Ángeles de México, en Interlomas que es donde él trabajaba, ahí lo volvió a reencontrar después de tantos años”, contó a la periodista en Radio Fórmula.

El feminicidio de María José Castillo destapó una ola de crímenes posiblemente atribuibles a este sujeto. (Fiscalía CDMX)

Mencionó que su hermana y Miguel ‘N’ aparentemente tenían un vínculo amoroso, pues salían, incluso supo que el presunto feminicida serial fue a la fiesta de cumpleaños de 2019.

Hechos ocurrieron en diciembre de 2019

Ángel contó que Claudia Andrea vivía con su mamá, su hija y una compañera de habitación. Aseguró que durante las celebraciones decembrinas las tres: Andrea, su hija y su madre viajaron a Morelos de donde son originarios, sin embargo, su hermana volvió sola a la Ciudad de México para trabajar el 27 de diciembre.

Debido a que sería su hermana quien recibiría a su madre cuando volviera de Morelos, intentaron contactarla, pero su mamá ya notaba un cambio en el comportamiento.

Fue hasta el 31 de diciembre cuando volvió la madre de Andrea, Ángel -quien decidió acompañarlas- y su sobrina, a la Ciudad de México. Él decidió pasar primero a la casa y fue en donde encontró a su hermana muerta; en la puerta del cuarto de su hermana había toallas y una nueva cobija que tapaba el cuerpo sin vida de Claudia Andrea.

“Mi hermana vivía con mi mamá y con mi sobrina, hija de mi hermana, vivían en Azcapotzalco, había también una roomie, en esa fecha como era época decembrina fueron a estado de Morelos, de donde somos originarios, allá fue a pasar mi hermana las fechas del 24 y 25 de diciembre, el 27 de diciembre mi hermana regresa sola, regresa directamente a trabajar se fue como a las 4 de la mañana del día 27 a laboral ahí al hospital Ángeles, le marca a mi mamá le dice que estaba bien que ya había llegado al trabajo.

Mi mamá marcó a las 10 de la noche, lo único que dijo mi hermana ‘oye mamá estoy aquí en la casa mañana te marco’, pero dice mi mamá que la escuchó diferente muy cortante, de ahí mi mamá me marca y me dice que ‘tu hermana está enojada no me quiere hablar’. Le estuvimos marcando el día 28 y el día 29 porque los planes eran que mi mamá se fuera el día 31 y que mi hermana la fuera a recibir, a mi mamá ya no le contestó ni a mí, pero se veía que estaba conectada en WhatsApp.

Nos fuimos a donde vivían llegamos como a la una de la tarde, le dije a mi mamá sabes qué espérame aquí en la entrada de los edificios y yo voy a ver cómo está la situación. A la hora que entro me doy cuenta que no tenía llave la puerta, no tenía ni la cadena de seguridad, todo estaba en orden limpió todo, excepto el cuarto donde dormía mi hermana estaba la puerta como con dos a tres toallas alrededor ya olía a estado de putrefacción ya olía muy mal, aparentemente mi hermana se quedó en la cama, también estuvo de más había cobijas de más mi hermana no era friolenta, y hay muchas cosas que a mi me llenan de intriga porque yo conocía a mi hermana, las llaves siempre colgadas en un lugar ese día no estaban las llaves ahí estaban entre los zapatos, la bolsa de esa cobija me extrañó porque estaba hecha bola y en un rincón así no era mi hermana, mi hermana era muy ordenada”, contó a la periodista Azucena Uresti.

Contradice causa de muerte de las autoridades

Ángel contó que después de realizar las diligencias correspondientes, le dijeron que la causa de muerte fue natural, ocasionada por un paro cardiorrespiratorio, aunque las pertenencias de su hermana: celular, identificación y tarjeta bancaria no fueron localizados.

Sin embargo, al hacer reclamos para que se indagara y esclareciera la causa de la muerte de su hermana, un comandante de la “policía de inteligencia”, lo amenazó y negó que fueran a modificar la causa de muerte, pues de seguir insistiendo sería él quien “iría a parar al bote”.

“Nos dijeron saben que no hay tanto que hacerle esto es muerte natural fue un paro cardiorrespiratorio, yo le dije no le digo de su profesión, pero está equivocado eso no es muerte natural para empezar no encontré el teléfono celular de mi hermana necesito que me lo entreguen. Después volvimos a ir, de hecho en algún momento cuando fui a reclamarles a la policía de inteligencia me dijeron que no le estuviera moviendo porque sino yo iba ir a parar al bote, con esas palabras me amenazaron, me amenazó un comandante, me apuntó con una pistola y me dijo que me largara de ahí, que habían dicho que era muerte natural”, aseguró a Azucena Uresti.