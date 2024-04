Estas son las carreras con mayor índice de desempleo en México, según el IMCO

Una persona con licenciatura gana 85 por ciento más que aquellos que con educación media superior. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJA UNIR

Estás por concluir tus estudios de preparatoria pero aún no has decidido que carrera estudiar o no te convences por alguna, debido a la situación del mercado laboral.

Si es así pon atención a la información que publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (Imco) sobre las 10 carreras profesionales con mayor porcentaje de desempleados en México.

Lo anterior, con base en información de hasta el primer trimestre de 2023.

1. Literatura

La licenciatura tiene una tasa de desempleo de 12.8 por ciento y una tasa de informalidad de 24.6 por ciento.

Sus egresados se desempeñan principalmente en los sectores: servicios profesionales, financieros y corporativos; servicios sociales; gobierno y organismos internacionales; servicios diversos; y comercio.

2. Industria de la minería, extracción y metalurgia

Esta licenciatura tiene una tasa de desempleo de 8.7 por ciento y una tasa de informalidad de 18.4 por ciento.

Sus egresados se desempeñan principalmente en los sectores: transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento; servicios profesionales, financieros y corporativos; industria extractiva y de electricidad; servicios diversos y comercio.

Esta carrera tiene una tasa de desempleo de 8.7 por ciento. Foto: KGHM

3. Ecología y ciencias ambientales

La licenciatura tiene una tasa de desempleo de 8.4 por ciento y una tasa de informalidad de 17.4 por ciento.

Los principales sectores en los que trabajan sus egresados son: servicios profesionales, financieros y corporativos; gobierno y organismos internacionales; servicios diversos; comercio; industria extractiva y de electricidad.

4. Ingeniería en vehículos, barcos y aeronaves motorizadas

La licenciatura tiene una tasa de desempleo de 7.7 por ciento y una tasa de informalidad de 23.6 por ciento.

Sus egresados se desempeñan en los siguientes sectores: industria extractiva y de electricidad; restaurantes y servicios de alojamiento; comercio; servicios sociales; y gobierno y organismos internacionales.

5. Industria de la alimentación

Esta licenciatura tiene una tasa de desempleo de 7.0 por ciento, así como una tasa de informalidad 28.3 por ciento.

Los principales sectores en los que trabajan sus egresados son: industria extractiva y de electricidad; comercio; servicios profesionales, financieros y corporativos; servicios diversos y gobierno y organismos internacionales.

Sus egresados trabajan principalmente en los sectores: servicios profesionales y financieros y corporativos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Nutrición

La tasa de desempleo para esta licenciatura es de 6.5 por ciento, mientras que de informalidad es de 39.8 por ciento.

Sus egresados trabajan principalmente en los sectores: servicios profesionales, financieros y corporativos; comercio; industria manufacturera; industria extractiva y de electricidad; servicios diversos.

7. Criminología y criminalísticas

La licenciatura tiene una tasa de desempleo de 6.2 por ciento y una tasa de informalidad de 32.9 por ciento.

Los principales sectores en los que trabajan sus egresados son: gobierno y organismos internacionales; comercio; servicios diversos; servicios profesionales, financieros y corporativos; y industria extractiva y de electricidad.

La licenciatura tiene una tasa de desempleo de 6.2 por ciento. Foto: Archivo

8. Ciencias políticas

La tasa de desempleo para esta licenciatura es de 6.1 por ciento, mientras que de informalidad es de 20.9 por ciento.

Sus egresados se desarrollan principalmente en estos sectores: servicios diversos; servicios profesionales, financieros y corporativos; gobierno y organismos internacionales; comercio y servicios sociales.

9. Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación

La licenciatura tiene una tasa de desempleo de 6.0 por ciento y una tasa de informalidad de 6.7 por ciento.

Los principales sectores en los que trabajan sus egresados son: comercio; servicios diversos; industria extractiva y de electricidad; servicios profesionales, financieros y corporativos; gobierno y organismos internacionales.

10. Sociología y antropología

Esta licenciatura tiene una tasa de desempleo de 5.8 por ciento y una tasa de informalidad de 27.9 por ciento.

Los principales sectores en los que trabajan sus egresados son: servicios profesionales, financieros y corporativos; gobierno y organismos internacionales; comercio; servicios diversos; restaurantes servicios de alojamiento.

Finalmente, el Imco destacó que las carreras con un mayor número de egresados son Derecho, Administración de empresas y Contabilidad.

Además, resaltó que una persona con licenciatura gana 85 por ciento más que aquellos que con educación media superior y cuentan con más oportunidades de acceder a empleos de alto nivel.