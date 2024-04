INE califica de “controversial” la entrevista de Inna Afinogenova a AMLO; pide esclarecer motivos

El presidente compartió un fragmento de la entrevista que le concedió a la periodista Inna Afinogenova días antes de su estreno. (Crédito: X @lopezobrador_)

La noche del pasado viernes 16 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compartió en redes sociales un fragmento de la entrevista que le concedió a la periodista de origen ruso Inna Afinogenova en Palacio Nacional, charla que se estrenó días después y la cual causó controversia, especialmente porque el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó bajarla. Hoy la reportera denunció que el órgano electoral le envió un requerimiento en el que le hace esta exigencia.

Durante una transmisión de Canal Red, televisora vía streaming de origen español para la cual colabora la periodista quien además entrevistó a Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, evidenció el documento que el órgano electoral le hizo llegar vía correo electrónico en el cual le hizo el requerimiento formal de información relacionada con la entrevista.

“Lo imprimí para que lo disfrutemos juntos porque la verdad no tiene desperdicio”, dice la periodista.

La entrevista causó mucha polémica (Crédito: X @lopezobrador_)

Acompañada de otros conductores de la televisora, los periodistas insisten en que, a partir de este momento, se han vuelto una empresa importante del INE debido a que se le dio a Melancolic Films, razón social de la señal antes citada, un plazo de 24 horas para esclarecer los motivos por los que Afinogenova acudió a Palacio Nacional para entrevistar al mandatario y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La reportera de origen ruso señala que fue el 20 de febrero cuando los integrantes de Canal Red acudieron a la sede diplomática ubicada en el corazón de la capital mexicana para llevar a cabo la entrevista que, incluso remarca, fue calificada en repetidas ocasiones por el INE como “controvertida”.

“Para que sepamos perfectamente a qué entrevista se refieren, no nos vayamos a confundir”, dice con un tomo de sarcasmo.

Momentos después de que Inna Afinogenova le informa, tanto a la audiencia como a los demás colaboradores los motivos por los que el INE envió el documento ironizan en que es muy difícil esclarecer la razón por la que un medio de comunicación se acercaría al presidente del país hispanoparlante más grande del mundo, especialmente tratándose de una señal que también es en el mismo idioma y además, éste está por terminar su gestión.

“Hay que pensarla mucho”.

La televisión por streaming denunció que el INE calificó la entrevista como "controvertida". Crédito: X @/ndurancoronado

INE pidió que la entrevista se quitara

Conviene recordar que el pasado 14 de marzo el órgano electoral ordenó al mandatario federal eliminar, tanto de sus redes sociales como de su canal en la plataforma YouTube la charla de poco más de dos horas donde se abordaron diversos temas de carácter coyuntural.

Asimismo, la comisión notificó al presidente que contaba con un plazo de seis horas para retirar el material debido a su contenido, el cual se considera que podría influir negativamente en el actual proceso electoral. Esta determinación se tomó tras observar que el mandatario discutía no solo aspectos de su administración sino también temas relacionados con la contienda electoral y menciones específicas sobre Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de Morena y los partidos Verde y del Trabajo.

Tras ello, López Obrador declaró desde su mensaje conocido como La Mañanera que, para entonces la entrevista había sido vista por más de tres millones de personas, al tiempo que destacó: “me hacen una entrevista y deciden que la tengo que bajar de mis redes, me hizo una entrevista una periodista española de origen ruso, ya la habían visto 3 millones, la entrevista y la impugnaron y decidió el tribunal que la bajaran, me censuraron y cumplí porque no quiero tener problemas, ya la bajé, aprovecho para informar porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo y ya la bajé, ya no la van a encontrar, deja que pase todo esto en unos 10 años, 20 años que la desclasifiquen, pero ahorita la enlataron ya, como la Inquisición”.