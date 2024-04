Así justifica Claudia Sheinbaum que expriistas se sumen a Morena y aliados: “Deben tener una actitud distinta”

La candidata presidencial de Morena justificó la adhesión de expriistas a Morena. (Captura / Canal Red Latinoamérica)

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, habló sobre la adhesión de políticos que se han separado del PRI para sumarse a Morena o su aliado, el Partido Verde para enfrentar las elecciones del próximo 2 de junio.

Fue durante su entrevista con la periodista rusa Inna Afinogenova que Claudia Sheinbaum habló sobre la incursión de exgobernadores y legisladores priistas en las filas de Morena, un hecho que incluso le ha valido la crítica de la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

La aspirante presidencial de Morena, el partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México aprovechó una pregunta sobre su gabinete en caso de resultar ganadora de la elección, así como sobre Marcelo Ebrard y su descontento con la encuesta de Morena, para destacar la importancia de la unidad dentro del movimiento.

Claudia Sheinbaum destacó su relación con Marcelo Ebrard . REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Sheinbaum Pardo dijo que es importante que Marcelo Ebrard sea parte del equipo y recordó que un patrón que siguen las izquierdas es que hay mucha división. Sin embargo, precisó que ella aprendió a través del presidente López Obrador sobre la importancia de privilegiar la unidad.

En ese momento, Claudia Sheinbaum habló sobre la búsqueda de la unidad incluso entre personajes políticos que antes no simpatizaban con ellos y explicó que además de que muchos de ellos se sienten excluidos.

“Se han acercado mucho, a muchos se les han abierto las puertas. Claro, deben tener una actitud distinta a la que tuvieron, y a otros no, a otros no necesariamente (se les abrió la puerta), pero finalmente no cambia el proyecto”, indicó la aspirante presidencial.

Alejandro Murat se sumó a Morena tras abandonar las filas del PRI. Foto: Facebook/Alejandro Murat Hinojosa

En el caso del PRI, dijo, se trata de un partido que está frente a un caso excepcional en el que acude a unas elecciones sin un candidato presidencial emanado de sus filas, algo que ha sido cuestionado por la “diferencias profundas” existentes con el PAN.

“Hay muchos priistas que dicen, ¿Qué pasó?, y no porque no se sientan incluidos, sino porque se dan cuenta de que no puede ser que ahí donde había diferencias profundas con el PAN, el PAN surge contra la expropiación petrolera en el país, entonces hay priistas nacionalistas todavía, que dicen cómo es posible que salgamos con una candidata del PAN a la presidencia y que no tengamos candidato”, dijo a la periodista rusa.

Y es que de acuerdo con Claudia Sheinbaum, la adhesión de estos personajes del PRI a las filas morenistas no cambia en nada su proyecto, sino que llama a seguir buscando la unidad no sólo para ganar la Presidencia, sino también el Congreso.