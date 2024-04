Xóchitl Gálvez responde a críticas por decir que si a los 60 no tienes patrimonio es “por güey”

La candidata aseguró que sus críticas sólo eran para Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro)

Poco después de que se viralizaran las declaraciones de Xóchitl Gálvez Ruiz sobre la posibilidad de tener patrimonio a los 60 años, la candidata presidencial de Fuerza y corazón por México ya respondió a la gran cantidad de críticas que recibió en redes sociales.

En su mensaje, Xóchitl Gálvez volvió a afirmar que no tener patrimonio a esa edad es incorrecto, pero agregó que si llega a ser presidenta de México, todas las personas tendrán derecho a la vivienda.

Además, Xóchitl detalló que si afirmó que el no tener patrimonio a los 60 años era “por güey”, no fue para agraviar a todas las personas de esa edad, si no para criticar a Claudia Sheinbaum, la candidata que busca la presidencia con Morena, PT y Partido Verde.

Xóchitl Gálvez aseguró que su crítica únicamente era para Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla X/@XochitlGalvez)

“Tener 60 años y no tener un patrimonio claro que está mal. Conmigo TODOS tendrán derecho a vivienda. Claudia para hacerse la humilde jura no tener casa y rentar depa. Con todos los puestos donde ganó bastante dinero, si no tiene departamento propio, es porque es muy wey para administrar”, escribió.

De igual manera, Xóchitl retomó el cuestionamiento contra la familia de Sheinbaum que ya había hecho durante un mitin en el municipio de Huixquilucan, Estado de México: “¿O será que esconde lana como su familia?”, escribió al final de su publicación.

Cabe señalar que durante la reunión con simpatizantes, aseguró que aparentemente Sheinbaum tiene relación con gente que ha sido acusada de supuesto delitos:

“No va a castigar ni los sobres amarillos, ni la Casa Gris, ni las ‘N’ cantidades de Nahle que han venido saliendo; hoy salió una nueva allá en Monterrey, en Garza García en Nuevo León, en la casa que le encontraron a nombre de la sobrina en Veracruz”.

La candidata a la presidencia destacó que, si al tener 60 años de edad no se cuenta con un patrimonio, se es "bien güey". Crédito: X @YosoyPedrero

Para el momento en que respondió, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya llevaba al menos dos horas recibiendo todo tipo de críticas, pues muchas personas aseguraron que estaba burlándose de la situación económica de los adultos mayores que no han podido tener casa o departamento propio.

Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre el patrimonio

El comentario surgió durante su mitin en Huixquilucan, pues Xóchitl Gálvez estaba recordando cuando Claudia Sheinbaum se lanzó contra ella en el primer debate presidencial, ya que aseguró que la casa donde reside sería ilegal.

“Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto”, dijo.

Este comentario desató una oleada de quejas y críticas, ya que existe un gran número de personas de más de 60 años que por su contexto no lograron tener un patrimonio a esa edad y se dijeron aludidos, ya que hay diversos factores económicos y sociales que les han impedido comprar una casa o un departamento, motivos alejados de una mala administración de la economía personal.

Cabe señalar que el comentario fue emitido en contra de la morenista Claudia Sheinbaum, pero muchas personas que se han visto en necesidad de rentar hicieron comentarios como “Perdió los votos que pretendía ganar”, “Acaba de perder a toda una generación precarizada de adultos mayores”, “Está sepultando al PRIAN”, entre otros.