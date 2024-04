AMLO busca que México lidere movimiento mundial para proteger diplomáticos tras conflicto con Ecuador: “Que no se repita”

El presidente López Obrador expuso su opinión sobre la denuncia que México presentará ante la Corte Internacional (presidencia)

Aunque ha criticado en repetidas ocasiones a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su actuar ante ciertos temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora destacó la postura de este ente en medio de la crisis diplomática entre México y Ecuador consecuencia del ‘asalto’ a la embajada mexicana, un hecho que, pidió, no debe repetirse.

Durante La Mañanera de este jueves el presidente López Obrador habló sobre la denuncia que México presentará en contra de Ecuador ante la Corte Internacional por la irrupción en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Al respecto, luego de que la canciller Alicia Bárcena leyó las exigencias de México en la denuncia que presentará este jueves, López Obrador indicó que lo que se busca es que este tipo de irrupciones en sedes diplomáticas no se repita.

El mandatario federal también dijo que lo que se busca es aprovechar el momento para que México encabece un movimiento mundial que permita proteger a los diplomáticos y que sirva para reforzar el derecho internacional.

El asesor Jurídico de la SRE expuso los argumentos de México contra Ecuador. (Presidencia)

“Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México y, en especial, su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación”, indicó el mandatario federal.

AMLO pide a otros países que acompañen a México en denuncia

López Obrador también mencionó que es necesario que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios.

Consideró que lo ocurrido en la Embajada de México en ecuador es un hecho muy delicado, pero que no se limita a México, sino que es necesario que todos los países garanticen la paz, tranquilidad y la solución pacífica de controversias.

En ese sentido, recordó que México tiene una larga tradición en cuanto a la protección de perseguidos, así como de derecho al asilo, algo que ha quedado patente con el respaldo que la OEA mostró al condenar la incursión ecuatoriana en la sede diplomática de México.

El presidente celebró el posicionamiento de la OEA. Crédito: Cuartoscuro

“Es momento para que México encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y hacer valer y reforzar el derecho internacional. De ahí que esta denuncia, quiero que se explique cómo pueden acompañar otros países de manera voluntaria esta denuncia, cómo se pueden adherir para buscar la solidaridad internacional, porque es un asunto de todos”, indicó el mandatario federal durante su conferencia.

López Obrador explicó que el respaldo hacia México fue tal que países con los que tiene conflictos como lo es Argentina, le mostraron su respaldo ante este ‘asalto’ a la Embajada en Ecuador: “esto va más allá de diferencias que podamos tener de manera bilateral los países”.