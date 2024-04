Pobladores retienen y encarcelan a alcalde de Ocosingo

Pobladores detuvieron a los funcionarios por inclumplimiento de promesas. Foto: X: @GabyCoutino

Alonso Pérez Sánchez, alcalde interino de Ocosingo, Chiapas, y dos de sus colaboradores fueron retenidos y encarcelados por habitantes de la comunidad de Taniperlas.

Lo anterior por presunto incumplimiento de obras que fueron propuestas por el alcalde con licencia Gilberto Rodríguez y quien busca la reelección, así como otros compromisos con las comunidades indígenas tseltales.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 9 de abril y quedaron registrados a través de un video, compartido por la reportera Gabriela Coutiño en su cuenta de X (@GabyCoutino).

En la grabación de casi 20 segundos de duración, se observa a un grupo de pobladores ingresar a los funcionarios en tres cuartos y, una vez dentro fueron colocados candados en cada una de las puertas.

Pobladores intentan ingresar a los funcionarios a las celdas. Foto: X: @GabyCoutino

En la acción también se aprecia la participación de policías de la comunidad.

Mientras que en una fotografía difundida en la misma cuenta se muestra al alcalde interino dentro de la pequeña celda, utilizada para detener a infractores.

A saber de medio locales, Pérez Sánchez y sus dos colaboradores fueron detenidos cuando visitaban en esta comunidad.

Hasta el momento se desconoce si los funcionarios ya fueron liberados o continúan encerrados, aunque de acuerdo con versiones periodísticas, autoridades municipales ya habrían iniciado las negociaciones para lograr la liberación.

Alonso Pérez Sánchez fue retenido y encarcelado por habitantes de la comunidad de Taniperlas. Foto: X: @GabyCoutino

Alcalde busca reelección

Gilberto Rodríguez de los Santos ganó la alcaldía de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y, posteriormente pidió licencia para buscar la reelección por tres años más pero esta vez por medio de Morena, partido al que se unió en meses pasados.

Fue hace unos días cuando diputados federales, fundadores y militantes del partido guinda rechazaron la entrega de candidaturas a integrantes del PVEM, entre los que se encontraba Rodríguez de los Santos.

“Este señor dice ser de Morena cuando en realidad no lo es, no ha caminado ni lucha en el partido, por lo que no estamos de acuerdo con la reelección”, dijo una de las personas que se manifestaron frente a las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IPEC) en Tuxtla Gutiérrez, en entrevista con el periódico La Jornada.

Foto: X: @GabyCoutino

Así es Ocosingo

En 2020 Ocosingo, un municipio perteneciente al estado de Chiapas, registró una población total de 234 mil 661 habitantes, una distribución casi equitativa entre géneros, con un 50.7 por ciento correspondiente a mujeres y un 49.3 por ciento a hombres.

Lo anterior, de acuerdo con información del gobierno de México.

La distribución por edad en Ocosingo muestra una concentración significativa en los grupos más jóvenes. Específicamente, los niños entre los 5 y 9 años, los 10 y 14 años, y los 0 a 4 años son los segmentos que acumulan una proporción mayor, sumando entre estos un 38.2 por ciento del total de la población.

En relación a su nivel de escolaridad, la comunidad reportó una tasa de analfabetismo del 21.6 por ciento.

El nivel educativo predominante entre sus habitantes fue la primaria, con 45 mil personas, lo que representa el 40.1por ciento de la población total.

Este dato fue seguido de cerca por aquellos con estudios de secundaria, que sumaron 34 mil 600 individuos (30.9 por ciento) y por último, la preparatoria o bachillerato general, con 23 mil 800 personas o el 21.2por ciento del total.

En relación a cuáles son las carreras universitarias de mayor matrícula se observó que en Administración y negocios, un total de 283 hombres se matricularon, posicionándolo como el preferido entre este grupo, seguido por Tecnologías de la información y la comunicación con 160 inscripciones y Ciencias de la salud, que atrajo a 85 hombres.

Por otro lado, las mujeres mostraron una preferencia similar por Administración y negocios, liderando con 317 matriculaciones, pero difirieron en sus siguientes elecciones, favoreciendo más a Ciencias de la salud con 157 inscripciones y Ciencias sociales y derecho, que registró 111 matrículas.