Esta es la bebida con la que nunca deberías pasarte una pastilla

Tomar una pastilla con bebidas que no sean agua simple puede parecer inofensivo, pero se debería evitar (Imagen ilustrativa Infobae)

Es común que personas que están en tratamiento temporal o permanente tomen medicamento con bebidas como jugo, té, café y otras bebidas.

Esta acción, que podría parecer inofensiva, en realidad debería evitarse. Lo mejor es tomar agua simple para pasar cualquier pastilla.

Para tomar una cápsula, se recomienda usar un vaso de agua entero, es decir, aproximadamente 240 mililitros. Esto ayuda a asegurar que la pastilla sea ingerida correctamente y llegue al estómago sin problemas.

Lo mejor para pasar una pastilla es tomar un vaso de agua simple (Foto: imagen ilustrativa Infobae)

Tomar el medicamento con bebidas de otro tipo no está recomendado por los especialistas. El motivo se explica en el canal de TikTok Ciencia con Mariana, dirigido por una especialista del área de Química Farmacéutica Biológica.

De acuerdo con la experta, la razón por la que no se debería tomar medicamento con otro líquido que no sea agua simple es sencilla: en general no se conoce el efecto que puede causar la combinación de cada fármaco con otras bebidas.

“Todas las pruebas de seguridad y eficacia que se le realizan a todos los medicamentos de administración oral que están en el mercado se hicieron con agua”, explicó.

La especialista detalló que una bebida cuyos efectos sí han sido analizados al ser combinada con medicamentos es el jugo de toronja. Entre los fármacos que no deberías tomar con este producto están algunos recetados para el control de la presión arterial y ciertos anticonceptivos.

Los especialistas recomiendan no tomar jugo de naranja mientras se toman algunos medicamentos Crédito: X/@DrMijailTapia

“De hecho hay una bebida que sí se ha estudiado porque ha tenido efectos un poco graves y es el jugo de toronja. La toronja tiene un compuesto que hace que una enzima encargada de niveles y deshacerse de algunos fármacos sólo haga su trabajo al 40 por ciento”.

“Para el caso de las pastillas que traen estrógeno y progesterona, tomarlas con jugo de toronja ocasiona que haya más estrógeno en tu sangre. Esto no significa que tu riesgo de embarazo baje porque tienes más medicamento, estógeno en exceso tiene múltiples efectos secundarios como pueden ser las migrañas”, sostuvo.

Esto dice la FDA sobre consumir medicamento en combinación con jugo de toronja

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) indica que el consumo de jugo de toronja puede alterar la eficacia de ciertos medicamentos, tanto de prescripción como de venta libre (OTC). Esto se debe a que la toronja interfiere con una enzima clave, conocida como CYP3A4, implicada en el metabolismo de muchos fármacos en el intestino delgado. La interacción puede provocar que una cantidad más alta del medicamento circule en la sangre y permanezca por más tiempo en el organismo.

Por otro lado, el jugo de toronja también puede disminuir la efectividad de algunos medicamentos al afectar a proteínas transportadoras, responsables de mover la medicación dentro de las células para su absorción, resultando en una menor concentración del fármaco en la sangre, lo cual puede reducir su eficacia.

Medicamentos que no deberías tomar con jugo de toronja

Algunos medicamentos de estatina para reducir el colesterol, como simvastatina y atorvastatina, ya que incrementa el riesgo de sufrir daños hepáticos y musculares.

La toronja puede interferir en el funcionamiento de medicamentos para controlar el colesterol, la presión arterial y contra otros problemas de sald (Pexels)

Algunos medicamentos que tratan la hipertensión arterial, entre ellos los que contienen nifedipina.

Algunos medicamentos para evitar el rechazo de órganos trasplantados, como aquellos que tienen ciclosporina.

Algunos medicamentos contra la ansiedad, como buspirona.

Algunos corticoesteroides que tratan la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, como la budesonida.

Algunos medicamentos que tratan los ritmos cardiacos anormales, como los que contienen amiodarona..

Algunos antihistamínicos, como la fexofenadina.

En ese sentido, lo recomendable es optar por el agua simple al estar en tratamiento y evitar el consumo de toronja en exceso.