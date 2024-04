Enrique Garay recuerda su relación con André Marín y explota contra el comentarista: “Mala leche”

André Marín traicionó la amistad de Enrique Garay, según el propio comentarista (Foto: Instagram)

En un reciente giro de eventos dentro del ámbito periodístico deportivo, Enrique Garay ha lanzado duras críticas hacia su excompañero André Marín, destacando un profundo deterioro en su relación que culminó en un corte definitivo de cualquier lazo entre ambos.

A pesar de los años de camaradería que habían compartido en TV Azteca, Garay acusó a Marín de conductas desleales y de hablar negativamente de él a sus espaldas.

La revelación, hecha durante una entrevista en el podcast Futvox, ha sacudido a la comunidad de periodistas deportivos, al poner al descubierto las tensiones que pueden surgir incluso entre colegas aparentemente cercanos.

“André fue un amigo muy cercano para mí. En los últimos años en Azteca, yo le di la mano, estuve con él a su lado, le abrí las puertas de mi casa, lo senté con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, fui hasta el bautizo de una de sus hijas... vaya, yo entregué una muy buena amistad a Marín”, relató Garay, evidenciando el nivel de confianza y el vínculo personal que había entre ellos, un lazo que se extendía más allá de lo profesional al incluir encuentros familiares y momentos significativos.

Enrique Garay cortó toda relación con André Marín (IG: quiquegaray_)

Sin embargo, según Garay, la conducta de Marín cambió drásticamente, llevándolo a hablar mal de su entonces amigo a sus espaldas y mostrando una actitud que Garay calificó como de “ojete y mala leche”.

Este cambio no sólo impactó a Garay en el ámbito personal sino que marcó el fin de su relación:

“Él fue tan ojete, tan mala leche, que no quiero hablar de él, lo tengo borrado. El día que me enteré lo que hablaba de mí, agarré el celular y le hablé y le dije ‘mira, pinche Marín, tal, tal, tal’, que no te la cuenten. Le dije ‘te acabaste, wey’, y lo bloqueé de sus dos números y no existe para mí”, afirmó Garay, señalando una ruptura total y definitiva.

El comentarista de TUDN no ha reaccionado a las declaraciones de su ex amigo (Twitter/ @FOXSportsMX)

A pesar de los claros desacuerdos y la evidente fractura en su relación, es importante resaltar la destacada trayectoria de Enrique Garay en el periodismo deportivo.

Garay ha dejado su huella reportando y comentando sobre importantes eventos y ligas, como la NBA, la NFL, y diversas ediciones de Juegos Olímpicos.

Durante sus años en TV Azteca, trabajó junto a reconocidas figuras como Christian Martinoli y Antonio Rosique, y también cruzó caminos con colegas que ahora forman parte de la competencia, como es el caso de André Marín, ahora analista en TUDN.

Este conflicto pone de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas incluso en entornos profesionales donde la camaradería y el apoyo mutuo parecerían ser pilares fundamentales. Las acusaciones y el posterior corte de la amistad entre Garay y Marín son un claro recordatorio de que detrás de las cámaras y los micrófonos existen dinámicas interpersonales que, en ocasiones, toman giros inesperados.