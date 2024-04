Así es el entrañable homenaje que PETA rindió a Elena Larrea en el Árbol de la Vida

Elena Larrea recibió un homenaje más. (Instagram: @elenaypunto)

Elena Larrea, activista y defensora de los derechos de los animales, marcó un hito en la historia de la legislación ambiental y de bienestar animal en México, particularmente en el estado de Puebla. Su incansable labor y compromiso con la causa llevó al impulso de de una Ley de Bienestar Animal que significó un cambio social en el cuidado y protección de los animales en la entidad.

Uno de sus logros más destacados fue presionar al Congreso de Puebla para las reformas de ley que incluían la zoofilia como delito, estableciendo penas de hasta 4 años de cárcel para quienes cometieran este tipo de abusos, un acto de justicia largamente esperado por activistas y simpatizantes de la protección animal.

Con tan solo 31 años, Larrea demostró una extraordinaria dedicación y pasión por su trabajo, influyendo significativamente en la concienciación y sensibilización pública sobre el respeto hacia todas las formas de vida. Su enfoque audaz y humanitario en la protección ambiental transformó la perspectiva local sobre el bienestar animal, estableciendo un precedente legal que podría significar el inicio de la tipificación de la zoofilia como delito en todo México.

Elena Larrea y la conmovedora historia de Mila Crédito: Cuartoscuro

Sin embargo, la vida de esta destacada activista se vio trágicamente acortada. Elena Larrea falleció el 19 de marzo de 2024, a la edad de 31 años, a consecuencia de una trombosis. Su abrupto deceso dejó un vacío en el corazón de la comunidad activista y en todos aquellos que la conocieron y admiraron su labor.

Su muerte no sólo representa la pérdida de una persona excepcionalmente valiosa para la lucha por los derechos de los animales, sino también el recuerdo de su legado y la inspiración que continúa ejerciendo en las futuras generaciones.

La Ley de Bienestar Animal en Puebla, y particularmente la criminalización de la zoofilia como parte de esta, será recordada como uno de sus mayores logros, un testimonio de su incansable esfuerzo y su compromiso inquebrantable con la justicia y el respeto hacia todas las especies.

Elena Larrea recibió homenajes tras su muerte. (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Elena Larrea también es la fundadora de Cuacolandia, un santuario donde llevaba y protegía a caballos, yeguas, burros y ponis que rescataba de antiguos dueños que los maltrataban y tenían en mal estado, dándoles una nueva oportunidad de tener una mejor calidad de vida.

Las acciones que la activista realizó en vida le valieron para recibir varios homenajes tras su muerte, donde recordaron la labor que ella hizo en favor de los animales y fue así como la organización People for the Ethical Treatment of Animals, mejor conocida como Peta, decidió realizar un homenaje más, pero en su división latina.

La institución incluyó el nombre de la activista acompañado de un mensaje en una de las placas doradas que conforman el llamado Árbol de la Vida. En la inscripción se lee lo siguiente: “En honor a Elena Larrea, amiga de los animales”.

Agregado al homenaje de PETA Latino, la directora Alicia Aguayo dedicó un discurso a la defensora de los animales: “Elena Larrea fue una de las activistas más valientes de México, que no se detendría ante nada para salvar a un animal de las manos de un maltratador”, mencionó.

Intregrantes de colectivos animalistas y fans de Elena se congregaron en la explanada de Bellas Artes. (Foto: X@roamarubla)

Cómo fue el homenaje a Elena Larrea en Puebla

El primer homenaje que se realizó en memoria de Elena Larrea fue en Puebla, entidad donde se localiza el santuario Cuacolandia.

En la capital del estado se reunieron una gran cantidad de personas que portaban letreros con mensajes dedicados a la activista mexicana, destacando su labor en el rescate de caballos y yeguas, principalmente.

Elena Larrea recibió un homenaje en el centro de Puebla Crédito: Instagram: dianamasasaenz

Además los asistentes al homenaje de Elena Larrea realizaron un minuto de silencio para después dedicarle un minuto de aplausos.