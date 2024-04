Cuánto gastó en promedio cada fan por asistir al festival Pal’ Norte

Imagen: @TecatePalNorte.

El festival Pal Norte, celebrado en Monterrey, Nuevo León es uno de los eventos de música y arte más importantes y esperados en nuestro país pues ofrece una mezcla diversa de géneros musicales, atrayendo a miles de asistentes de diferentes partes del mundo, ansiosos por disfrutar de actuaciones en vivo de artistas tanto internacionales como locales.

En su más reciente edición, el festival brilló una vez más, destacando la participación de artistas de renombre como Peso Pluma, Keane, Louis Tomlinson, Anitta y Danna Paola.

Peso Pluma, emergiendo como una de las nuevas promesas del regional mexicano, capturó la atención del público con su innegable talento y carisma, demostrando la diversidad presente en el festival. Por otro lado, Keane, la banda británica conocida por sus emotivas letras y melodías pegajosas como Somewhere Only We Know.

Keane fue una de las presentaciones más esperadas del Pal Norte 2024. (x:@lomeliin)

Louis Tomlinson, ex miembro de One Direction, presentó su show como solista con una energía contagiosa que no dejó a nadie indiferente, marcando su espacio en el escenario del Pal Norte. La estrella brasileña Anitta llevó el sabor del reggaetón y el pop latino al festival, provocando que los asistentes bailaran sin parar con sus éxitos internacionales.

Un ejemplo más es el caso de la llamada “princesa del pop”, se trata de Danna, una de las artistas más influyentes de México, quien deleitó a sus fans con su increíble voz y presencia escénica, confirmando su estatus como ícono de la música mexicana contemporánea.

Sin embargo, uno de los aspectos a los que poco se le presta atención después de que ocurra alguno de los múltiples festivales musicales en México tiene relación con el tema del gasto económico que implica para los asistentes. Estos datos pueden servir para conocer el dinero que invierte cada fan y como una referencia para aquellos que busquen ir en la siguiente edición.

a chica contó detalles sobre el dinero que gastó en el festival Crédito: TikTok/@melendez.mx

Un influencer utilizó sus redes sociales para compartir diferentes testimonios y entrevistas de personas que asistieron al Pal Norte 2024, en Monterrey. De acuerdo a diferentes pláticas que tuvo con los presentes en promedio gastaron entre 10 mil y 12 mil pesos por los boletos para poder ingresar los tres días que dura el evento musical, ya contemplando el gasto de alimentos y bebidas.

Las asistentes detallaron el costo de boletos, así como de bebidas y alimentos Crédito: TikTok/@melendez.mx

Sin embargo, cabe aclarar que algunos de los entrevistados prefirieron gastar de diferentes maneras que otros, por ejemplo, algunos de ellos no pagaron hospedaje pues contaban con amigos o familiares que radican cerca al Parque Fundidora, o por lo menos en Monterrey, por lo que no emplearon ni un peso en una habitación de hotel.

Por otra parte, algunos viajaron en automóvil, evitando el gasto del avión, pero sumando los costos de las casetas y de la gasolina empleada. Algunos más decidieron consumir alimentos baratos, mientras que otros optaron por los restaurantes y negocios de lujo presentes en el festival.

No obstante, se puede contemplar una constante y esta es el promedio de gasto entre los asistentes, que como se mencionó anteriormente, al ser tan variado y sólo es una muestra de los cientos de miles de fans, oscila entre los 10 mil y los 12 mil pesos mexicanos.

Los asistentes al festival contemplaron el gasto desde semanas atrás Crédito: TikTok/@melendez.mx

Cuántos asistentes hubo en el festival Pal Norte 2024

Pal Norte se consolida año tras año como una plataforma que promueve la diversidad musical y cultural, reuniendo en Monterrey lo mejor del talento global y local. Esta última edición ha dejado claro que el festival sigue evolucionando, ofreciendo experiencias únicas e inolvidables para los amantes de la música de todas las latitudes.

Lo que causa que se convierta en uno de los festivales preferido por los fans de este tipo de shows en nuestro país, generando convocatorias de miles de personas. De acuerdo con informes recientes, el número de asistentes en la edición 2024 superó los 300 mil en los tres días.