Rematan concierto de Louis Tomlinson en México: esto cuestan los boletos

Los fans podrán comprar sus boletos en descuento. (@LTHQOfficial)

Louis Tomlinson, ex integrante de la popular banda británica One Direction, se presentará en México el próximo sábado 1 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, con el único fin de disfrutar frente a todos sus fans en nuestro país, que pocos no son pues recordemos que este grupo impactó en la industria de la música al ser uno de los que revivieron las famosas boy band tan populares en los años 90.

Sin embargo, por alguna extraña razón su concierto, a pesar de haber sido anunciado desde hace tiempo aún no se ha convertido en un completo sold out y como consecuencia es que Ocesa anunció este viernes 1 de marzo el “remate” de boletos para el show de Louis Tomlinson para que aquellos que deseen asistir, pero el problema era el dinero, ahora lo consigan y sino para aquellos que no se animaban un descuento siempre es buen motivante.

Si bien mostraron un precio en la promoción que la organizadora del evento compartió, siempre se suman los cargos por servicio que implica adquirir las entradas por medio de la plataforma digital de Ticketmaster, por lo tanto daremos a conocer las cifras ya una ve que fueron aplicados antes de completar la transacción.

Louis remata los boletos finales para su concierto en CDMX. (Ocesa)

Los precios de “remate” quedan de la siguiente forma ya con los cargos por servicio:

Platino: mil 464 pesos mexicanos y las secciones disponibles, al menos hasta el momento de esta publicación eran 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 52.

General A: 878 pesos mexicanos.

Sin embargo, comenzaron a deshabilitarse algunos asientos por lo tanto los fans de Louis Tomlinson ya están haciendo la compra de sus boletos por lo que la persona interesada debe apurarse para concluir satisfactoriamente su adquisición de las entradas.

El cantante británico también se presentará en otros lugares de México, el segundo concierto será el 4 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro y cerrará el tour Faith in the World Tour 2024 en México con un show en Guadalajara el 6 de junio en la Arena VFG.

Cuáles eran los costos originales de los boletos para el concierto de Louis Tomlinson

Los boletos Platino estaban divididos por letras y el A estaba en 3 mil 580 pesos. el B en 3 mil 31 pesos, en la C tenían un costo de 2 mil 482 pesos. Por lo que sí existe un descuento visible en las entradas.