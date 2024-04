Cuánto cuesta sacar el pasaporte y cuánto cuesta la visa de EEUU este 2024

Les decimos cuáles son los costos actuales del pasaporte mexicano y visa americana. - crédito Freepik

Para todas aquellas personas que deseen tramitar o renovar su pasaporte o visa americana, esta información es de suma importancia para ustedes, ya que los costos pueden variar de acuerdo al tipo de población y debido a los motivos que tengan para visitar los Estados Unidos.

Es así que en Infobae les tenemos toda la información para que sepan los costos y el tipo de visa más comunes que se realizan por la población que requiere viajar a EEUU.

Costos de la expedición de pasaporte

Existen tres tipos de pasaporte que pueden solicitar las personas mayores de edad en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), esto debido al tiempo de vigencia que pueden tener.

Pasaporte con vigencia de 3 años : tiene un costo de 1,655 pesos.

Pasaporte con vigencia de 6 años : con un costo de 2,250 pesos.

Pasaporte con vigencia de 10 años: tiene un costo de 3,940 pesos.

Además, todas las personas que sean mayores de 60 años, que tengan alguna discapacidad o que sean trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, podrán acceder a un descuento del 50 por ciento en cualquiera de las vigencias de pasaporte antes mencionadas, por lo que el costo sería el siguiente:

Con vigencia de 3 años: un costo de 825 pesos.

Con vigencia de 6 años: costo de 1,125 pesos.

Con vigencia de 10 años: un total de 1,970 pesos.

En el caso de tener algún menor de edad en la familia, los costos y tiempo de vigencia son diferentes:

Con vigencia de 1 año : 850 pesos.

Con vigencia de 3 años : 1,655 pesos.

Con vigencia de 6 años: 2,250 pesos.

Para esta población se aplica un 50 por ciento de descuento solo en aquellos que presenten alguna discapacidad.

Costos de la visa según el tipo que se solicitará

Se recomienda realizar los trámites de pasaporte y visa americana con anticipación. - crédito Freepik

La visa americana es un trámite necesario para la mayoría de personas que deseen visitar este territorio, sobre todo para quienes realizarán algún tipo de trabajo. Es por esto que les presentamos los costos del procesamiento de este trámite:

Cuando se requiere visitar territorio estadounidense a causa de turismo o negocios temporales, se solicitan las categorías B-1 o B-2. En la primera se realizarán actividades como: asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional o de negocios; por su parte, la segunda implica actividades como: turismo, vacaciones, visita con amigos o familiares, tratamiento médico, entre otros. Ambas visas tienen un costo de 185 dólares.

Además, el portal del Departamento de Estado de US, señala que las visas C-1, D, F, I, J, M, TN/TD, T, U; que incluye a personas que realizarán algún intercambio, que fueron víctimas de trata de personas, que se dedican a ser periodistas o estudiantes, entre otros; también podrán solicitar su visa temporal por un costo de 185 dólares.

Por su parte, las categorías H, L, O, P, Q, R; que incluyen trabajadores temporales, deportistas, artistas, trabajadores religiosos, entre otros; podrán solicitar la visa con un costo de 205 dólares.

En el caso de personas trabajadoras que sean comerciantes de tratados, inversionistas de tratados o solicitantes de los mismos, que integran la categoría E, deberán pagar 315 dólares para su solicitud.

Además, para aquellas personas que busquen una visa de prometido o cónyuge de un ciudadano de EEUU, podrán hacerlo por un costo de 265 dólares.

En caso de requerir mayor información sobre el tipo de visas disponibles, pueden consultar la página del Departamento de Estado de US.

Cómo solicitar la visa americana

Los tiempos de espera del trámite de la visa americana varían según la región del país, por lo que deben prevenirse. - crédito Freepik

El portal Official U.S. Department of State Visa Appointment Service, señala que se deben realizar los siguientes pasos:

Seleccionar la visa que se solicitará, esto de acuerdo a las actividades a realizar.

Completar el formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet, el cual se puede solicitar en el siguiente enlace

Entrar al portal oficial citado al inicio de esta lista, el cual está disponible aquí . Se debe entrar a la página para solicitar una cita en la Sección consular siguiendo los pasos:

Crear una cuenta de usuario en el sitio. Ingresar la información del solicitante. Ingresar el número de confirmación DS-160 del solicitante. Seleccionar la dirección en la que se desee recibir los documentos de la Sección Consular. Realizar el pago de solicitud de visa de no inmigrante. Programar una cita en la Sección Consular. Asistir a la cita en la Sección Consular. Seguir las indicaciones de la sección consular o consultar en este sitio web el status de visa e información de entrega.

No se tiene un tiempo establecido para la entrega de la visa americana; sin embargo, se recomienda realizar los trámites con anticipación.