“Una persona puede secuestrar y matar porque no va a pasar nada”: Xóchitl Gálvez sobre el caso de Camila

Xóchitl Gálvez arremetió contra el gobierno de Guerrero tras el asesinato de Camila en Taxco, Guerrero (EFE/ Isaac Esquivel | Archivo)

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, lamentó la muerte de Camila, menor de 8 años que habría sido asesinada presuntamente por Ana ‘N’ y su pareja sentimental en Taxco, Guerrero; incluso envió un abrazo solidario a la madre de la víctima.

Dijo que la noticia le parte el corazón por la brutalidad y la capacidad que puede tener una persona para matar a una niña, aunque sugirió que se debe a la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades para atender crímenes como el secuestro y los homicidios dolosos.

“Yo lamento mucho el fallecimiento de Camila, es algo que a mí me parte el corazón porque la verdad de las cosas no puedo creer que un ser humano mate a una niña de 8 años. Yo le mando un abrazo solidario, pero sí es increíble que una persona sepa que puede secuestrar y matar a alguien porque no va a pasar nada y eso sí tiene que ver con la impunidad que hay en Guerrero”, dijo Xóchitl Gálvez a medios de comunicación.

Los hechos ocurrieron pese a la presencia de policías municipales y militares Crédito: Cuartoscuro

Asimismo, justificó que los habitantes tuvieron que hacer justicia por su propia cuenta debido a la falta de respuesta de las autoridades, esto de acuerdo con los testimonios de los familiares de Camila, quienes aseguran que no se giró una orden de aprehensión contra los presuntos culpables.

“Después se hace justicia por la propia mano porque no llega la orden de aprehensión de manera inmediata”, sentenció.

Arremete contra el gobierno de Guerrero

En tanto, la exsenadora de Acción Nacional arremetió en contra de las autoridades y el gobierno estatal, acusó que se están involucrando en el proceso electoral consolidando la imagen de una candidata, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, ya que no se disputa una gubernatura en Guerrero.

“Está pasando que la gente ya no cree en la autoridad, porque la autoridad está más preocupada en apuntalar una candidata, en meterle dinero a una candidata, en hacer campaña para una candidata, que ponerse a trabajar ese es el grave problema que tiene Morena y sus aliados”, acusó.

Familiares y amigos despiden a la niña Camila Gómez Ortega el viernes 29 de marzo de 2024, quien fue asesinada en el municipio de Taxco en Guerrero (México). EFE/José Luis de la Cruz

Autoridades ejecutan órdenes de aprehensión contra dos involucrados más

A través en un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia de Guerrero informó que giró dos órdenes de aprehensión contra Axel ‘N’ y otra persona cuya identidad se reservó por tratarse de un menor de edad, ambos estarían involucrados en los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, día en que Camila fue encontrada sin vida.

Sobre el hecho hay un tercer detenido por su presunta participación por el feminicidio infantil de Camila, se trata de José “N”, quien sería la pareja sentimental de Ana Rosa, mujer que perdió la vida después de haber sido golpeada por pobladores en Taxco.