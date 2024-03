‘Orgullo Guzmán’, el narcocorrido que recuerda cuando Iván Archivaldo Guzmán tomó el mando del Cártel de Sinaloa

El narcocorrido de Iván Archivaldo, interpretado por Virlán García (Infobae)

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, mejor conocido como ‘El Chapito’, es el hijo mayor de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien por más de 20 años fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, pero tras su aprehensión tuvo que pasarle la estafeta.

Archivaldo, siempre quiso seguir los pasos de su padre, lo cual le costó que en 2005 fuera capturado en Zapopan, Jalisco, cuando contaba con 21 años, sin embargo, tres años después fue liberado, luego de no comprobarle nada.

El cantante Virlán García se inspiró en la historia de ‘Don Iván’, quien a sus escasos 34 años de edad asumió el liderazgo del Cártel de Sinaloa, junto con su hermano Jesús Alfredo, de entonces 31, quienes son conocidos como ‘Los Chapitos’ o ‘Los Menores’.

La facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa ha recibido múltiples golpes durante el 2023. (Infobae México/Jesús Avilés)

A ellos se les sumaron sus medios hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, de entonces 27 y 31 años, siendo primero, uno de los que ya fueron aprehendidos.

“Si piensan que porque mi apá ya no está, en el cartel las cosas van a cambiar, están muy equivocados, estoy yo, haciéndole frente junto a mi carnal, hay cosas que ya no caben mencionar, por ejemplo que por nombre llevo Iván, pájaro boludo para aterrizar, si es allá en la sierra o en mi Culiacán”, comienza la canción de Virlán García.

En este fragmento de la canción, menciona que a Joaquín ‘El Chapo’, no lo detuvieron solo por tercera ocasión, pues junto con él cayó Jorge Iván Gastélum, ‘El Cholo’, quien era el encargado de su seguridad desde hacía varios años.

La vez que 'El Chapo' mandó ropa térmica a Iván Archivaldo (Infobae)

“Se escucha en los radios cayó el señorón, y por ahí un cholo que lo acompañó, ya no entro en detalles de esa situación, porque muchos saben lo que sucedió, vamos a cuidar lo que el viejo formó de llevar su sangre con muy alto honor, andan enriflados, hay revolución, muchos ya no saben ni pa’ donde hacerse”, continúa la canción.

En esta estrofa de la melodía habla de sus apellidos, al hablar de Salazar, el cual lo obtuvo por parte de su madre Alejandrina María Salazar Hernández, quien en la actualidad cuenta con 65 años de edad.

Alejandrina Salazar fue la primera esposa de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa. Crédito: Archivo | Reuters

“Gente con la gente que se porta bien, a los corrientes los mandamos correr, muy orgulloso estoy de ser un Guzmán, igual que mi madre soy un Salazar”, sigue la melodía.

Al final de la melodía emitida en 2017, habla de la extradición de su padre, al afirmar que ahora él será el encargado del negocio, junto con su hermano Alfredo Guzmán, con quien sigue vigente en el Cártel de Sinaloa, con la facción de ‘Los Chapitos’.

“No se les olvide la cuestión, por qué el gobierno lo extraditó, se le extraña al viejo, días y noches pienso, no les miento cuando me acuerdo, me entran las ganas de llorar”, finalizó el tema de Virlán García.