Gobierno de AMLO critica quejas del PAN contra La Hora Nacional: “¡Cuánto dramatismo!”

Elizabeth García Vilchis reprochó que la CIRT recomendó a sus afiliados no transmitir el programa. Crédito: Cuartoscuro / La hora nacional Oficial, Facebook

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la queja que emitieron los diputados Federico Döring y Luis Alberto Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN), ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del programa de radio La Hora Nacional, que se transmite en todas las radiodifusoras del país a las 22:00 horas desde hace 80 años, acusando que promueve la imagen de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de La Mañanera: ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, reprochó que los diputados panistas hayan presentado la queja, afirmando que con ello, la oposición “intenta boicotear La Hora Nacional”, lo que consideró un escándalo al destacar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya se había pronunciado sobre el tema.

“El pasado 23 de marzo, dos personajes del bloque conservador presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por violación del principio de imparcialidad contra la dirección general de radio televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación y de la Cámara Nacional de Radio y Televisión por las manifestaciones dicen, realizadas durante las emisiones de La Hora Nacional a una candidata presidencial.

“La verdad es que armaron un escándalo, pero no dijeron que la Sala Superior del Tribunal Electoral ya se había pronunciado sobre el asunto y exhortó a los servidores públicos de RTC y a los locutores de ‘La Hora Nacional’ a tener un cuidado reforzado sobre los contenidos que trasmiten a efecto de no contravenir el principio de imparcialidad en la contienda electoral”, dijo en Palacio Nacional.

Asimismo, la funcionaria federal criticó que la CIRT haya recomendado no transmitir el programa en absoluto, en lugar de solo recalcar las indicaciones de respetar la imparcialidad.

“Esta es una relatoría y vamos a decir que el mismo 23 de marzo la cámara nacional de la industria de la radio y televisión emitió un comunicado a todos sus afiliados para recomendarles nada más y nada menos que no transmitieran el programa, no que los locutores tuvieran cuidado para respetar el principio de imparcialidad sino que de plano no la transmitieran. Esto dijeron ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión, oigan que espanto, cuanto dramatismo”, puntualizó.