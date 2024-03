La Chef Betty Vázquez contó la verdad sobre su abrupta salida de MasterChef México: “No está padre”

Tras ocho años y 11 temporadas de MasterChef México, la popular cocinera quedó fuera del proyecto en 2023 (Foto: Instagram)

Desde su lanzamiento en 2015, MasterChef México se convirtió rápidamente en el programa dominical favorito de los televidentes, gracias a su innovadora propuesta que buscaba al mejor cocinero amateur del país a través de la pantalla de TV Azteca.

De la mano de los jueces Benito Molina, Betty Vázquez, y Adrián Herrera, el show logró posicionarse como una tendencia constante en redes sociales y mantuvo un alto índice de audiencia.

Sin embargo, tras algunas temporadas, el programa experimentó cambios significativos en su alineación de jueces, reemplazando a los originales por nuevas caras. Este evento despertó numerosas especulaciones y rumores entre el público.

Recientemente, Betty Vázquez se abrió durante el podcast El Vaso Rojo Mx, compartiendo detalles sobre su salida del programa, ocurrida en febrero de 2023.

La chef oriunda de San Blas, Nayarit, reveló que su decisión de dejar MasterChef México fue personal, desmintiendo los rumores de un despido.

Con un comunicado de agradecimiento total, la cocinera de 62 años se despidió de la emisión (Foto: @bettyvazquezchef)

“La realidad es que yo pedí mi baja; yo agradecí. Hubo un comunicado con el que todos los medios fue tendencia, fue una semana tendencia. Nosotros como equipo habíamos logrado ser tendencia las últimas cinco temporadas en Twitter todos los domingos”, señaló, explicando cómo decidió cerrar ese capítulo de su vida con gratitud y alegría.

“Yo cerré con alegría, di las gracias como lo que siempre he sido, una gente educada y agradecida. Ya sabían ellos y no sabían cómo decir que yo ya no iba a estar. No sé si fue adrede, pero yo no tenía por qué hacer pública mi decisión, ya que ellos lo manejen”, dijo la cocinera de 62 años.

Betty Vázquez duró ocho años en la emisión Crédito: YouTube@Vaso Rojo Mx Podcast

La noticia de la salida de Vázquez y la renovación del panel de jueces marcó el final de una era para MasterChef México. Durante ocho años y once temporadas en el show, Vázquez y su equipo lograron mantener el interés del público y generar conversación en Twitter cada domingo, convirtiéndolo en un fenómeno en redes sociales.

Desde 2015, Vázquez fue la única chef femenina con participación fija en el programa (Foto Instagram: @joseracastillo)

En el podcast, Vázquez también expresó su molestia hacia el periodista Alex Kaffie, quien en aquel entonces informó erróneamente que los chefs, incluyendo a José Ramón Castillo y Pablo Albuerne habían sido despedidos sin excepción.

Según Vázquez, Kaffie podría haberla contactado directamente para confirmar la información antes de difundirla. “Tuve que hacer pública mi decisión porque hubo un mal periodicazo que decía que me habían despedido. No está padre porque Alex tiene mi número y pudo decir ‘chef, confírmeme esto’ y le hubiera dado una entrevista,” comentó.

La situación plantea reflexiones sobre la importancia de la verificación de información en el periodismo y la comunicación efectiva entre figuras públicas y medios de comunicación.

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity inició el pasado 17 de marzo y Mario Sandoval se convirtió en el primer eliminado (Foto: @MasFarandulaOf)

Qué dijo Alex Kaffie sobre la salida de la chef Betty Vázquez

Betty tuvo que escribir un comunicado dando la noticia de su salida del programa luego de que por la mañana del lunes 20 de febrero de 2024, el periodista Alex Kaffie difundió una reestructuración total del reality.

“Me entero que la nueva dirección de contenidos de Televisión Azteca, ahora responsabilidad de Adrián Ortega Echegollén, ha prescindido de los servicios de Betty Vázquez, la chef y estrella de MasterChef. Lo mismo ocurre con Tatiana y los chefs José Ramón Castillo y Pablo Albuerne”, escribió el reportero en su columna Sin lisonja.

El periodista Alex Kaffie "soltó" información errónea, según Betty Vázquez (Fotografía: Instagram @salelsoltv)

Tras ello, Betty escribió en su cuenta de Instagram:

“El 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de MasterChef México. Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido. Mi respeto a TV Azteca y a MasterChef México queda demostrado en 8 años y 11 temporadas de un programa televisivo. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Sólo así se puede resumir mi estancia en TV AZTECA y un gran proyecto como es MASTER CHEF MEXICO. Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por 8 años, hoy por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección”, añadió la cocinera.