Hija de Nicandro Díaz desconfía de Mariana Robles, novia del productor, y su versión del accidente: “No le crean”

Mariana Robles dijo no acordarse "de nada" respecto al fatal accidente donde murió su pareja (Especial Infobae Jovani Pérez)

El reconocido productor de telenovelas Nicandro Díaz, talento indiscutible detrás de numerosos éxitos de Televisa que han trascendido fronteras, murió el pasado 18 de marzo a los 60 años en un trágico accidente durante sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo.

Díaz, quien dejó un legado de historias aún por contar en el mundo de la televisión, se encontraba en compañía de su pareja, la actriz Mariana Robles, cuando el accidente sucedió.

La triste noticia ha consternado no sólo a su familia, compuesta por sus tres hijos: Nicandro Díaz Jr., Sebastián Díaz y Victoria Díaz, sino también al público y colegas que admiraban su obra.

En declaraciones recientes en el programa radiofónico Todo para la mujer, Mariana Robles proporcionó su versión de los hechos que rodearon el accidente, afirmando:

“Estábamos los dos solos. Fuimos a comer y cuando regresábamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, que ni me acuerdo del color, era alquilada, sí llevábamos casco. Yo llevaba abajo del casco una gorra. Veníamos de regreso, yo venía abrazándolo, yo soy chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara, venía abrazada (a él)”, declaró.

En 2021, Mariana tuvo un papel incidental en "Mi fortuna es amarte", producción de Nicandro Díaz (Foto: Instagram)

“La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado, justo en un como precipicio, acostado y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía ‘una ambulancia, por favor, ayúdenos’ y yo le gritaba ‘mi amor’”.

Robles desmintió especulaciones y versiones oficiales sobre las causas del accidente, incluyendo aquellas que sugerían la aparición repentina de un animal en la carretera, explicando que no tenía visibilidad del camino y que simplemente “no sé qué pasó”, a causa de su posición detrás de Díaz.

“No tengo idea de dónde salió, yo nunca, nunca lo dije, no tengo idea, si a mí me dices ‘los atropellaron, se les atravesó un animal, había aceite, se quedó dormido...’, cualquier teoría te podría creer. Yo no me acuerdo de nada. Yo no venía viendo, no tenía visibilidad, no sé qué pasó, yo soy muy chiquita, él era más alto que yo”, añadió la también locutora.

La actriz no pudo asistir al funeral de su pareja debido a que la familia del famoso de Televisa se lo prohibió Crédito: TV Azteca

Hija de Nicandro Díaz cuestionó veracidad de Mariana Robles

Horas después de estas declaraciones, Victoria Díaz, hija del productor, expresó un firme mensaje a través de Instagram, “No le crean nada a Mariana Robles”, indicando así un claro conflicto sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de su padre.

Aunado a ello, se ha reportado que los hijos de Díaz habrían solicitado a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva sobre el incidente, en busca de claridad sobre lo sucedido. Este mensaje de Victoria podría ser la prueba del distanciamiento que existía entre Mariana y los hijos de su novio, quienes habrían invitado a la actriz a “no acudir” al funeral del produtor.

Previo a su trágica partida, Díaz había consolidado un hogar junto a su entonces esposa, Cynthia Buitrón, con quien tuvo a sus tres hijos.

Cabe recordar que “Nic”, como le llamaban cariñosamente al productor, llevaba ya al rededor de cinco años separado de la madre de sus hijos, por lo que aproximadamente desde 2021 habría comenzado su romance con Mariana Robles.

Este fue el breve, pero contundente mensaje que compartió Victoria Díaz (Foto: Recorte)

Quiénes son los hijos de Nicandro Díaz

Nicandro Díaz Junior es el primogénito del productor de Soy tu dueña, y actualmente tiene 23 años. De los tres hijos del fallecido realizador, es quien más se ha involucrado en el mundo de la televisión y en los últimos meses acompañó a su papá a las grabaciones de Golpe de suerte, última telenovea del realizador.

Sebastían Díaz, es el hijo menor de Nicandro, tiene 16 años y estudia en Estados Unidos. Al momento de la muerte del productor, Sebastían se encontraba vacacionando en Hawai.

Nicandro Díaz junto a sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Cynthia Buitrón (Foto: Instagram)

Victoria Díaz, quien ahora llamó a no creer la versión de Mariana, es la única hija de Nicandro y se mantiene alejada de los reflectores, aunque, según su biografía, radica en CDMX y en Madrid, y se dedica al modelaje de la mano de la agencia New Icon Models.

Tras la muerte de su padre, la joven escribió: . “Por siempre en mi mente y en mi corazón, no pude haber tenido papá mejor que tú, siempre juntos aunque ya no te pueda tener a mi lado, te amo pa”.