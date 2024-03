¿Qué tiene Enrique ‘Ojitos’ Meza, ex entrenador histórico de Cruz Azul que está delicado de salud?

Enrique "Ojitos" Meza, presentó algunos problemas durante el pasado fin de semana. (Foto: @ClubTiburones)

La afición celeste se encuentra preocupada luego de que se diera a conocer que el ex entrenador de Cruz Azul, Enrique ‘Ojitos’ Meza, no se encuentra muy bien de salud en estos momentos. El también timonel de la Selección Mexicana presentó algunos problemas; sin embargo, se especula que no ha pasado a mayores y está estable.

Así lo dio a conocer otro histórico del conjunto de La Noria, Emanuel ‘Tito’ Villa, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, quien destacó que “está estable y cono muchas ganas de salir adelante”, mensaje que reconfortó a su seguidores.

“Pronta recuperación y gran abrazo para nuestro querido Enrique y toda su familia!”, complementó el argentino quien agregó que tiene contacto directo con la familia del estratega y pudo corrobora la información con ellos, por lo que espera que no haya especulaciones sobre su actual estado de salud.

Uno de sus pupilos salió a aclarar la situación por la que atraviesa el extécnico de Cruz Azul. Foto: TW Emanuel Villa

¿Qué sabemos del entrenador?

La noticia de que no se encontraba bien se reveló el pasado fin de semana durante el encuentro amistoso entre Cruz Azul y América, donde los celestes lograron quitarse la malaria y ganaron el encuentro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario de Raúl Pérez, cronista de TUDN, quien dijo que don Enrique Meza, de 76 años de edad, se encontraba delicado aunque su vida no peligraba.

Ante ello, pese a las especulaciones, se desconoce cuál es la enfermedad o padecimiento que aqueja al histórico cementero, pero se sabe que está estable y que toda la nación azul le envía sus mejores deseos para que pueda recuperarse lo antes posible.

“A nuestro muy querido amigo Enrique ‘Ojitos’ Meza: Todo el pueblo cementero te desea una pronta recuperación y te enviamos un gran abrazo. Mucho ánimo y fuerza. #AzulDePorVida”, fueron las palabras que Cruz Azul le dedicó al maestro Meza desde su cuenta de X.

El club cementero no perdió la oportunidad de enviarle buenos deseos al estratega. Foto: TW Cruz Azul

¿Quién es Enrique Meza?

Enrique Meza, destacado ex futbolista y entrenador mexicano, ha consolidado una impresionante trayectoria en el ámbito del fútbol, destacando especialmente en su labor como director técnico donde se adjudicó cuatro títulos de Liga MX, sobresaliendo con tres campeonatos al mando del Pachuca y uno con el Toluca. Además de sus éxitos en la liga local, Meza ha hecho historia al conseguir dos títulos de la Concacaf y una Sudamericana con el Pachuca, marcando un hito para el fútbol mexicano en competencias internacionales.

Después de iniciar su carrera en las canchas, Meza transitó hacia una fructífera etapa como director técnico, debutando en este rol con el Cruz Azul, equipo en el que anteriormente había jugado. A lo largo de su carrera en los banquillos, también ha dirigido a otros importantes equipos como Morelia, Toros Neza, Atlas, y el Puebla, dejando una huella indeleble en cada plantilla que ha comandado. Su habilidad para liderar y forjar equipos competitivos le ha valido un lugar prominente entre los entrenadores más respetados de México.

La afición mexicana recuerda a este histórico exfutbolista y entrenador con mucho cariño. Foto: Especial

El reconocimiento a Enrique Meza no se limita solo a sus logros deportivos, sino también a su contribución al desarrollo y evolución del fútbol mexicano. A sus 76 años, Meza se mantiene como una figura influyente, cuya experiencia y conocimientos siguen siendo fuente de inspiración tanto para entrenadores emergentes como para los jugadores. Sus títulos y reconocimientos reflejan no solo un compromiso con la excelencia deportiva sino también una pasión inquebrantable por el juego.

La trayectoria de Enrique Meza destaca por su diversidad y éxito tanto en el ámbito nacional como internacional. El impacto de sus logros trasciende las fronteras, posicionándolo como uno de los entrenadores mexicanos más laureados y respetados en la historia del deporte. Su capacidad para adaptarse y liderar en diferentes contextos y su contribución al fútbol mexicano lo consolidan como una leyenda viviente en el mundo del fútbol.