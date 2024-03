PRI exige desaparición de poderes en Campeche; acusan a Layda Sansores de “incompetente”

Las senadores ofrecieron una conferencia de prensa donde anunciaron uno de los próximos pasos del PRI respecto a la situación en Campeche (X/@ClauBalderasMX)

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cecilia Sánchez García, anunció que su bancada solicitará un proceso de desaparición de poderes en Campeche, debido al presunto estado de ingobernabilidad en que se encuentra el territorio a cargo de la gobernadora Layda Sansores San Román.

Acompañada de su compañera de bancada, Claudia Balderas, la representante de la entidad en la Cámara Alta recordó el conflicto que se está viviendo en el territorio debido a las protestas de policías y aseguró que la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se ha burlado de los elementos de seguridad.

“Ella se ha burlado, a pesar de que las policías mujeres estuvieron en muchos riesgos, sin equipo, dentro del CERESO, fueron violentadas y pasaron momentos muy desagradables porque no llevaban el equipo adecuado”

La exmorenista, Cecilia Sánchez, se lanzó contra Layda Sansores por el conflicto en la entidad (Crédito: Canal del Congreso)

Ante lo cual, sentenció que toda la bancada el tricolor solicitará formalmente la desaparición de poderes durante la próxima sesión de la cámara. Conviene recordar que el Senado cuenta con dos procesos similares en curso: Guerrero y Guanajuato.

Sánchez García dejó en claro que trabajarán para que Sansores San Román deje la entidad, puesto que calificó sus actitudes como una burla para el pueblo y sentenció que trabajarán en conjunto para que deje la gubernatura.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y vamos a acudir a las instancias que sean necesarias para que la señora se vaya, que deje de hacer el ridículo en nuestro estado, que además es al que no le ha llevado nunca ningún beneficio a pesar de tantos años de estar en la política”, refirió en la conferencia de prensa del jueves 21 de marzo.

Oposición no financió las marchas, aseguró la nueva priista

Se presentaron manifestaciones pidiendo destituciones en Campeche (Cuartoscuro)

Ante las acusaciones de que las movilizaciones fueron pagadas por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la exmilitante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) negó dicha afirmación y sentenció que ni siquiera pudo haber sido idea de Movimiento Ciudadano (MC) ya que no tendrían ese nivel de convocatoria en el estado.

“Quiere quitarse todos los golpes como lo hace el Presidente de la República, siempre echándole la culpa a los gobiernos anteriores o diciendo que es una manifestación provocada por los demás partidos. Los partidos de PRI, PAN, PRD no tuvieron nada que ver en esa manifestación y el Movimiento Ciudadano no tiene ese poder de convocatoria, así que, por favor, no estén inventando cosas”, respondió.

Por otro lado, volvió a arremeter contra la mandataria local y la culpó de destruir la entidad en tres años de gobierno, ya que recordó que la población de Campeche pocas veces se manifiesta y alertó acerca de la situación que se vive tras lo ocurrido en uno de los penales.

“Solo bastaron menos de tres años del gobierno de Morena para que el pueblo se manifestara y para que el pueblo hablara y pidiera la destitución, queremos denunciar todas las anomalías que han estado cometiendo con el cuerpo de policía y sobre todo nuestra solidaridad con ellos y con las mujeres policías que fueron violentadas”, puntualizó.

Finalmente, la priista acusó a la morenista de proteger a Marcela Muñoz Martínez, actual titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.