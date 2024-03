¿Cuánto gana un empleado de Six Flags? Esto es lo que pagan en el famoso parque de diversiones

El emblemático parque de diversiones ubicado en la Ciudad de México cuenta con diferentes vacantes de empleo. Foto: Jovani Pérez

Six Flags México, uno de los parques de diversiones más populares del país, no solo es conocido por sus emocionantes atracciones y juegos mecánicos, sino también ha logrado adquirir popularidad como una fuente de empleo en diferentes áreas y puestos. No obstante, pese a brindar una variedad de ofertas laborales, el sueldo que gana un empleado en este parque temático puede llegar ir desde lo irrisorio, hasta un ingreso arriba del promedio.

Como en toda empresa, uno de los aspectos que influye en el salario de un empleado de Six Flags México es el rol que desempeña dentro del parque. El centro de diversiones ofrece una variedad de puestos que van desde operadores de atracciones y personal de limpieza hasta supervisores, gerentes y personal de ventas. Cada posición tiene diferentes niveles de responsabilidad y requisitos, lo que puede afectar el salario base.

(FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO)

El sueldo mensual promedio en Six Flags, va desde los $4,800 mensuales como Asistente de alimentos y bebidas a los $15,000 mensuales como Supervisor/a de servicio. A continuación, dejamos el sueldo que se ofrece para algunos puestos en el popular parque de diversiones:

Asistente de alimentos y bebidas - 4,800 pesos mensuales

Seguridad del parque - 5,000 pesos mensuales

Operador de juegos - 5,300 pesos mensuales

Técnico electricista - 6,700 pesos mensuales

Técnico electromecánico - 7,500 pesos mensuales

Administrador de sistemas - 13,350 pesos mensuales

Supervisor - 15,000 pesos mensuales

Prestaciones que ofrece Six Flags México Foto: sixflags.com

Según señalan en la plataforma de Indeed trabajadores y extrabajadores del parque de diversiones, entre las prestaciones que se ofrecen a sus empleados están reparto de utilidades, variedad de horarios, boletos gratis a ellos, familiares y amigos, eventos exclusivos: fiestas, inauguraciones exclusivas, premiaciones, eventos de integración, así como bazares con variedad de productos a costo preferencial y descuentos vía nómina. También se brindan descuentos en boletos, pases anuales, souvenirs y alimentos. Otras prestaciones otorgadas por Six Flags México a sus empleados incluyen descuentos en universidades, escuelas de inglés y preparatorias, planes de carrera profesional, estacionamiento sin costo, comedor de Empleados Subsidiado, seguro de vida, fondo de ahorro.

Para obtener información precisa sobre los salarios en Six Flags México, es recomendable consultar directamente con la empresa o buscar en sitios web de empleo donde puedan publicar las descripciones de los puestos y los rangos de salario correspondientes. Es importante recordar que los salarios pueden variar con el tiempo y están sujetos a negociación en algunos casos, especialmente para roles de mayor responsabilidad.