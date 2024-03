¿Es posible la desaparición de poderes en Guerrero tras la reciente crisis? Esto dice la Constitución

Senadores de oposición plantearon la posibilidad tras una serie de eventos caóticos. Foto: Archivo/EFE/ José Luis De La Cruz

Protestas estudiantiles que se salieron de control, el abuso de la fuerza policial para contener a los manifestantes, el asesinato de un normalista de Ayotzinapa, la dimisión de dos integrantes del gabinete de Evelyn Salgado Pineda, la remoción de la titular de la Fiscalía General del Estado y la renuncia del encargado de despacho a solo cinco días de su designación, son algunas de las situaciones que han puesto en jaque al gobierno de Guerrero en tan sólo dos semanas.

Ante este desolador panorama, que mantiene a Guerrero en el ojo del huracán, senadores de oposición propusieron la semana pasada la desaparición de poderes en el estado pues consideran que su gobernadora no es capaz de mantener el orden y porque habría sido omisa frente al crimen organizado, el cual ya ganó terreno en la entidad.

La bancada panista fue la que sometió a discusión este punto, pues afirma que el estado se encuentra sumido en una “crisis de violencia, inseguridad, corrupción y desastres naturales en los que la gobernadora no sabe cómo actuar”, por lo que hicieron un llamado a restituir el orden constitucional y público en pro de las familias guerrerenses; sin embargo, la propuesta solo quedó en un acalorado debate, pues la Mesa Directiva no dio trámite a la solicitud.

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder y al que pertenece Evelyn Salgado Pineda, evidentemente rechazó la exigencia de los panistas. El senador y padre de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio arremetió contra la oposición y les echó en cara que no representaban un alto porcentaje en la entidad, “ustedes no existen, no tienen vida ni orgánica ni política en Guerrero”, dijo. Asimismo, negó que en el estado haya una crisis y les pidió que se atrevan a visitarlo y conozcan lo que se está haciendo en conjunto con los tres órdenes de gobierno.

En este mismo tenor se pronunció el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien dijo que la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) no es más que un ‘recurso electorero’ porque en realidad Guerrero no está en crisis institucional, pues para que proceda la desaparición de poderes, es necesario que no funcionen el Ejecutivo y Legislativo locales, y que no haya leyes.

La oposición acusa que la morenista no tiene la capacidad de resolver la crisis que se vive en Guerrero. Foto: X/@EvelynSalgadoP

¿Qué debe pasar para declarar la desaparición de poderes?

No sólo los senadores de oposición creen que hay una crisis en el estado, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dio a conocer que entre 2022 y 2023, los homicidios dolosos crecieron 23 por ciento, los feminicidios 25 por ciento y el robo de vehículos 10 por ciento, aunque la Fiscalía del Estado y el propio Gobierno Federal presuman cifras que reportan que otros delitos han bajado.

“Lamentablemente, dichos datos deben ser vistos como algo negativo y no como una señal que en la entidad hay mejores condiciones de seguridad que en el pasado. Las bajas reportadas en datos oficiales se deben al maquillaje y subregistro de delitos que confirman que Guerrero cuenta con las peores instituciones de seguridad y justicia en el país”, advirtió el pasado 19 de marzo su director Francisco Rivas en una columna publicada en El Universal.

El especialista en temas de seguridad dijo que la destitución de los secretarios de Gobierno y Seguridad, así como la remoción de la Fiscal General, no fueron más que paliativos que no abonan a la gobernabilidad, por lo que la desaparición de poderes parecería ser una salida viable, pues de seguir al frente Evelyn Salgado, la crisis de violencia podría empeorar.

La desaparición de poderes en un estado sí está estipulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se define como la extinción o pérdida de la posibilidad de seguir ejerciendo el poder político por parte del titular del Ejecutivo y las funciones públicas estatales por parte de un cuerpo colegiado que ejerza los poderes Legislativo o Judicial.

De acuerdo con el Artículo 76 de la Carta Magna, es el Senado quien tiene la facultad de hacer la declaratoria para nombrar a un gobernador provisional; aunado a lo anterior, es importante precisar que la desaparición de poderes no significa que estos son eliminados para siempre, sino que estos deben ser restituidos.

El Sistema de Información Legislativa (SIL) establecen la siguientes situaciones como causales para emitir la extinción de poderes en una entidad:

Quebrantar los principios del régimen federal Abandonar el ejercicio de las funciones, a no ser que haya de por medio una causa de fuerza mayor Estar imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos, y que ello afecte la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico Que prorroguen su permanencia en los cargos después de finalizado el periodo para el que fueron electos o nombrados Que promuevan o adopten una forma de gobierno o base de organización política distinta de las fijadas en los Artículos 40 y 115 de la Constitución (gobierno republicano, representativo, democrático y laico por elección popular)

La Fiscalía de Guerrero ha cambiado de titular tres veces en dos semanas y ha sido blanco de protestas. Foto: REUTERS/Oscar Guerrero

¿Ya han desaparecido los poderes en Guerrero?

De acuerdo con información del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre 1879 y 1975, Guerrero ha sufrido siete veces la declaratoria de desaparición de poderes: