Famosos reaccionan a la muerte de Nicandro Díaz, productor de Televisa: “El único que me dio una oportunidad”

Falleció Nicandro Díaz, productor mexicano. Amigos y allegados se pronunciaron por su repentina muerte. Crédito: IG nicandrodiazof

El aclamado productor Nicandro Díaz sorprendió a sus fanáticos, amigos y familiares luego de que se diera la noticia de su fallecimiento este lunes 18 de marzo. Ante ello, varios famosos con los que sostuvo una amistad gracias a su trabajo hicieron público su sentir ante la partida de uno de los creadores de historias más queridos de la televisión mexicana.

Una de las más afectadas por su partida fue la conductora Andrea Legarreta, quien expresó que más que un productor fue un gran amigo para ella pues la apoyó en uno de los momentos más complicados de su vida cuando perdió a un bebé mientras se encontraba trabajando en uno de sus proyectos.

“(Fue) El único productor que me dio la oportunidad de protagonizar una telenovela. Muy cercano a mí, no se me olvida cuando perdimos a nuestro primer bebé, fue muy cercano. Estoy muy agradecida y sí quiero expresarlo y lo único que me dio a mí fue motivos para agradecerle, agradecerle por cómo fue conmigo. Cómo se acercaba con alegría cuando te iba bien y palabras de aliento cuando no te iba tan bien”, indicó.

Fallece el productor Nicandro Díaz tras accidente en Cozumel (Ilustración: Jovani Perez)

Silvia Pasquel lamenta la partida de su amigo

La primera actriz Silvia Pasquel indicó que se encuentra muy triste por la noticia y detalló que no va a tener oportunidad de acudir al funeral de su amigo pues se encuentra realizando algunas actividades en la ciudad de Nuevo Laredo, sin embargo, envió palabras de aliento a su familia.

“Nicandro trabajaba para hacer producciones impecables (...) tantas producciones, era una persona muy dedicada a su trabajo y amaba lo que hacía, siempre muy risueño y muy cariñoso, me duele mucho su pérdida”, dijo en entrevista con Karla Iberia Sánchez.

Carla Estrada se pronuncia

La también productora de Televisa, Carla Estrada, se encuentra de viaje por Europa, sin embargo, no perdió la oportunidad de comunicarse a México para expresar su pésame y reconocer el gran trabajo que hacía su colega para la televisión mexicana: “Siempre fue un caballero, un hombre muy trabajador, disfrutaba mucho su trabajo (...) “.

Poncho De Nigris

Desde Twitter, el también actor Poncho de Nigris escribió: “QEPD NICANDRO DIAZ. Un grande como productor de TV”.