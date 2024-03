De fan de OV7 a esposo: así inició el romance de M’Balia y Alex Tinajero

M'Balia y Alex Tinajero se casaron a finales de 2022 en San Miguel de Allende (Foto: @mulatamarichal)

La nueva temporada de MasterChef Celebrity México ha comenzado, y entre sus participantes se encuentra M’Balia Marichal, quien desde hace más de 30 años es conocida por el público gracias a su incursión en la música como integrante de OV7.

Tras el fin de la gira de despedida del grupo pop, M’Balia demostrará sus dotes como cocinera en el famoso programa de TV Azteca, en el que competirá contra otras celebridades como Itatí Cantoral, Litzy, Paco de Miguel y Laura Bozzo.

Esta oportunidad profesional para M’Balia llega justo en el momento de su vida en que se encuentra muy enamorada de su esposo Alex Tinajero, con quien contrajo nupcias en noviembre de 2022.

De hecho, la cantante de Vuela más alto expresó a finales de 2023 que estaba lista para convertirse en madre nuevamente, esta vez junto a su esposo, y para ello buscarán someterse a un novedoso tratamiento de fertilidad, toda vez que Alex es un hombre trans.

La cantante quiere que su bebé tenga el ADN de ambos Crédito: TV Azteca

“Tuvimos que poner freno porque en verano estábamos a puntito, a puntito. Pero de repente dije ‘Ajá, y yo con mi panzota bailando. ¿Cómo voy a hacer eso?”, dijo la hermana de Kalimba en entrevista para Ventaneando en diciembre de 2023.

¿Cómo comenzó el romance entre M’Balia Maricha y Alex Tinajero?

Alex y M’Balia se conocieron cuando él tenía 17 años, y ella 19. Cabe destacar que Alex siempre fue un gran fan de Onda Vaselina, después OV7, y se mantuvo al tanto de la trayectoria de la banda; se le veía en los conciertos del grupo y en convivencias con los artistas.

Estuvieron separados durante 22 años y luego se reencontraron para enamorarse.

La pareja se ha dejado ver muy cariñosa en algunos eventos y alfombras rojas (Foto: Gettyimages)

M’Balia estuvo casada con el empresario Julián Ledón, quien es el padre de sus cuatro hijos. Tras 10 años de matrimonio, la pareja se divorció en 2018 y la también actriz se mantuvo soltera hasta 2020, cuando comenzó a salir con Alex Tinajero.

En abril de 2021, Julián Ledón contó a TVNotas que M’Balia y Alex llevaban al menos tres meses viviendo juntos, pero fue en julio cuando hicieron pública su relación, como cuando desfilaron juntos y muy enamorados en la alfombra negra de la obra de teatro Sie7e.

A partir de entonces la pareja se ha dejado ver muy cariñosa en distintos eventos e incluso la cantante de Mírame a los ojos ha declarado que ha formando “un hermoso hogar” junto a su pareja y sus cuatro hijos, quienes “adoran” a Alex Tinajero.

Kalimba se encuentra muy feliz por la pareja que conforma su hermana M'Balia Marichal y Alex Tinajero (Foto: Instagram)

En septiembre de 2021, la cantante reveló para De primera mano que no le presta atención a los comentarios malintencionados y llenos de prejuicios que algunos usuarios en redes sociales han expresado respecto a su relación:

“Afortunadamente sé que cuento dentro de una minoría y, lo agradezco muchísimo, para mí no ha llegado hasta ahora ese momento en el que negativamente me impacte en lo emocional, me gustan los retos, ha sido un nuevo reto y tengo la fortuna de haber encontrado respuestas, soluciones, caminos, y sobre todo eso, poder innovar y poder revolucionar mi vida de una forma positiva”, contó entonces la artista de hoy 45 años.

Al paso del tiempo su romance ha prosperado e incluso tienen una cuenta de Instagram en común, @mbalex21, donde documentan románticos momentos y los numerosos viajes que han hecho en familia.

Luego de ser captada en septiembre de 20222 en el Aeropuerto de la Ciudad de México luciendo su anillo de compromiso, M’Balia se casó con Alex en noviembre de ese año en San Miguel de Allende, Guanajuato, en una ceremonia ante 30 invitados. Fue la propia cantante quien compartió imágenes del enlace en su cuenta de Instagram.

El enlace se realizó en una ceremonia discreta y con pocos invitados en Guanajuato (Instagram/@mulatamarichal)

Ya en diciembre de 2023, M’Balia dedicó un mensaje de aniversario a su esposo en la red social. “¡Feliz aniversario, mi vida! No podría estar más agradecida de habernos encontrado. Gracias, cielo. ¡Gracias por llenar mi vida de sonrisas, por ser amoroso, divertido, sabio, audaz, aventurero!”.

M’Balia y Alex Tinajero buscarán tener un bebé en común

Recientemente, M’Balia dio a conocer que planea embarazarse con un método “muy avanzado” para lograrlo.

“Están poco enterados de todos los tipos de personas que existimos, los cuántos diseños tiene Dios hechos, y al final lo que uno se imagina respecto a las cosas puede ser muy diferente a la realidad”, compartió la famosa, quien probablemente comenzará su tratamiento en la ciudad de Barcelona.

Los "M'Balex" frecuentemente comparten imágenes de sus viajes y momentos familiares (Foto: Instagram)

“Nosotros hemos tenido que ir literalmente hasta Europa para encontrar a la gente adecuada para hacer el procedimiento necesario porque al final hay mucho más allá del blanco y del negro y para nosotros era muy importante que el bebé trajera los genes de ambos”, compartió la intérprete en febrero de este 2024.