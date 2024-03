Tiktoker potosina habría sido víctima de feminicidio después de decir que su pareja “había cambiado”

La influencer Dulce Cristina Vaca Saldaña vivía en San Luis Potosí Crédito: Captura de pantalla/TikTok@dulcevacamanas)

Dulce Cristina Vaca Saldaña era una tiktoker que tenía más de 100 mil seguidores y vivía en San Luis Potosí, su contenido era principalmente sobre maquillaje, pero también compartía sus conocimientos sobre la “manifestación” o visualización de metas. De igual forma, se sabe que era madre de cuatro niños.

La influencer era muy cercana con su comunidad, por lo que solía contar algunos detalles sobre su rutina diaria, pero en una ocasión reveló que había sido víctima de violencia por parte de su pareja, ante la preocupación que despertaban estas anécdotas, solía tranquilizar a sus seguidoras diciendo que su esposo ya había cambiado y que aparentemente llevaba un tiempo sin agredirla físicamente.

Un par de días después del cumpleaños de su pareja —el 15 de marzo—, diversos medios locales informaron que una mujer había sido asesinada a puñaladas por su pareja sentimental en la calle Curie 148 dentro del fraccionamiento Salk, en San Luis Potosí. Más tarde, tanto los familiares de la joven como el rapero Nan2Rdz confirmaron que se trataba de Dulce Cristina Vaca Saldaña, de 25 años.

La tiktoker de San Luis Potosí aseguró que su pareja había cambiado Crédito: (TikTok/@dulcecristinavaca)

Algunos medios de San Luis Potosí afirman que los vecinos de Dulce Cristina y su pareja retuvieron al presunto agresor hasta que llegaron las autoridades, pues después de supuestamente haber cometido el feminicidio, habría intentado herirse a sí mismo con un cuchillo. Además, se sabe que no era la primera vez en que escuchaban violencia en su hogar.

La comunidad de Dulce Cristina se quedó muy conmocionada por el hecho, ya que muchas de sus seguidoras se habían preocupado por la anécdota de violencia, además, tan solo una semana atrás había acudido a la Marcha Internacional del Día de la Mujer (8M), también había hecho un maquillaje para solidarizarse con otras mujeres víctimas de violencia.

Este fue el mensaje de Dulce Cristina en el 8 de marzo:

(Captura de pantalla/@dulcevacamanas)

“Nunca dejen que nadie las maltrate, bebés, no dejen ni que les alcen la voz, valemos mucho”

Entre comentarios se pudieron leer mensajes como: “Nunca cambian, por eso nunca hay que confiar”, “Justo ayer me salieron sus videos de que le estaba celebrando el cumpleaños a su esposo”, “¿Qué pasará con sus hijos?”, “El 8M saliste a marchar por las que ya no están y ahora marcharemos por ti”, entre otros.

Rap de Dulce Cristina Vaca Saldaña

Impulsada por su deseo de contar la situación de violencia que vivía, la influencer de San Luis Potosí buscó a varios raperos para que la ayudaran a hacer una canción, pero el único con el que estableció contacto fue Nan2 Rodríguez.

El rapero lanzó la canción con autorización de la familia (Facebook/@Nan2Rdz)

El cantante de San Luis Potosí reveló en su cuenta de Facebook que constantemente animaba a Dulce Cristina para que fuera a su estudio y practicara la técnica de rap, pero ella nunca pudo acudir al encuentro. Además, el joven aseguró que borraba los mensajes y en ocasiones no le respondía.

“Me buscó a mí, mucha gente de su público me empezó a etiquetar en sus videos, varias veces me dejaba de contestar o eliminaba los mensajes, pero me dejó un archivo PDF en el que me comentaba lo que vivía. Ella iba a rapear su canción, pero nunca llegaba al estudio, así que a manera de homenaje hice la canción”, dijo.

Sin embargo, la tiktoker si alcanzó a enviarle la letra de su canción, por lo que el rapero decidió hacer una canción póstuma para pedir justicia por el caso. Cabe señalar que Nan2 Rodríguez cuenta con la autorización de la familia para publicar la canción y está buscando asesoría legal para que las regalías del tema vayan directamente a la parentela de Cristina.

Esta es parte de la letra del rap póstumo de la famosa tiktoker:

Nunca más me callaré,

hago que todo está bien

por favor ya déjame, todo esto ha sido muy cruel

Como se puede ver, la temática de la canción era sobre la violencia que estaba viviendo por su pareja.