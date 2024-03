Hermano de Manuel Guerrero, mexicano detenido en Qatar por ser gay, acusa que usan los medicamentos para el VIH como tortura

A Guerrero se le dan de manera intermitente sus medicamentos contra el VIH. (Crédito: X/@QatarFreeManuel)

Como un acto de tortura, autoridades de Qatar suspenden los medicamentos que necesita Manuel Guerrero, el ciudadano mexico-británico que fue detenido en ese país asiático por ser homosexual, para combatir el VIH. Así lo dio a conocer Enrique Guerrero, hermano de Manuel, en entrevista con el medio Milenio.

Enrique señaló que la situación médica de su hermano está lejos de ser resuelta, pues el Estado de Qatar sigue sin brindarle una sola tableta de medicamentos antirretrovirales, y los pocos a los que a accedido Manuel de manera intermitente, han sido porque son de su propiedad.

“Son los que yo llevé personalmente, y no se los brindaban aún así, ahora se los han brindado, se los vuelven a interrumpir, se los interrumpen de hecho como un acto de tortura para después someterlo a interrogatorios en las noches, interrogatorios clandestinos para que les diga con quiénes ha tenido relaciones sexuales”, expresó en la entrevista Enrique.

Informó que después de la presión consular le vuelven a dar los medicamentos, pero como la presión consular y mediática no ha agradado al Estado de Qatar, le han prohibido visitas, recibir casas, entregar cartas, recibir libros, etc.

Manuel Guerrero fue detenido en Qatar por ser gay, algo ilegal en aquel país.(Inboae/Anayeli Tapia)

Además, Enrique señaló que en Qatar la defensa no puede acceder al expediente, pues se encuentran en etapa de investigación, por lo que no se puede saber cuáles son los cargos que se le imputan a su hermano.

“La defensa no puede acceder al expediente porque nos encontramos en etapa de investigación, y como está en investigación, la defensa no tiene acceso preciso al expediente, no puede saber cuáles son los cargos, de hecho no hay cargos ahorita porque está en prisión provisional, le llaman aquí, que es como estar en prisión preventiva, pero nuestra prisión preventiva en México sí hay claridad en qué te están imputando, te dicen cuál es el probable delito, aquí no, aquí es prisión provisional, sabemos toda esta parte la narrativa que Manuel nos ha emitido de la aplicación Grinder y todo esto que ocurrió, sabemos que hay un ciudadano marroquí que también es detenido por tocar el timbre e ir también a esta cita de la aplicación, sabemos que les plantaron el cuarto de gramo, que es nada, de metanfetaminas”.

Enrique explicó que es un modus operandi documentado por Human Rights Watch, que las autoridades plantan otro tipo de delitos y modifican la atención, pues saben que con los extranjeros, y sobre todo Manuel, que es mexicano-británico, tienen perdido el debate de la razón por la que realmente lo detienen.

Niegan libertad bajo fianza a Manuel Guerrero

Desde el pasado mes de febrero, el mexicano Manuel Guerrero fue detenido en Qatar, presuntamente por ser homosexual. El pasado jueves se dio a conocer que se le negó la libertad bajo fianza.

Manuel Guerrero Aviña se encuentra detenido desde el 4 de febrero. (X/@YaajMexico)

Durante una conferencia de prensa encabezada por su hermano Enrique, se informó que el mexicano seguirá privado de su libertad sin posibilidad de pagar una fianza para ser liberado.

Se detalló que se interpuso la resolución a la que se llegó este jueves, por lo que se acordó que habrá otra audiencia el próximo domingo 17 de marzo. Se prevé que en dicha audiencia, los términos a los que se llegarán serán los mismos, y se espera que sea muy breve. Por ello, el lunes 18 de marzo posiblemente se obtendría una nueva respuesta de apelación.

Se reveló que para la nueva audiencia que se va a realizar hay dos escenarios que podrían ocurrir: el primero es que siga privado de su libertad y continúe en prisión o que se le dé la oportunidad de ser liberado bajo fianza para continuar con el proceso en libertad.