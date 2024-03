El embarazo poliamoroso de Dani Flow causa polémica; redes explotan contra el cantante: “Da asco”

Dani Flow (Facebook).

Dani Flow conquistó el escenario del Pepsi Center WTC el pasado jueves por la noche, pero el día de hoy ha conquistado las redes sociales con una nueva polémica. Durante su concierto anunció a sus seguidores que está esperando una nueva niña, pero en esta ocasión la madre de la misma será su novia y no su esposa.

El cantante mantiene una relación poliamorosa de común acuerdo con dos mujeres. El artista está unido en matrimonio con una mujer, y ambos tiene una novia con la que comenzaron una relación desde hace aproximadamente un año.

Si bien lo anterior puede resultar en extrema extrañeza para muchas personas, tanto Dani Flow como su esposa se encuentran bastante conformes y presuntamente felices con el acuerdo. El cantante de reguetón previamente explicó que los tres están “remando contra la normalidad”.

El cantante se convertirá en padre por segunda vez

El cantante anunció que será padre por segunda ocasión. Crédito: taniagtz4 (TikTok).

Fue durante su concierto que el trío amoroso reveló a los fans que están esperando una niña. De hecho, la noticia la compartió la primogénita de Dani Flow, quien abrazando a la novia de sus padres, dijo entusiasmada: “Voy a tener una hermanita”.

De inmediato la buena nueva causó toda una suerte de reacciones y opiniones en redes sociales. Existen aquellos que consideran de muy mal gusto la noticia, especialmente pensando en la esposa del artista guanajuatense. Reprueban por completo la relación.

Del otro lado hay otros sector que intenta respetar la decisión tomada por la familia y su estilo de vida. Opinan que si el trío está feliz con el acuerdo, nadie debería juzgar o meterse.

El cantante de reguetón mexicano se presentó en el Pepsi Center WTC. | Fotografía: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Sin embargo, es una realidad que los comentarios más fuertes y mayoritarios, pertenecen a aquellos que están totalmente en contra, y que consideran que Dani Flow es un personaje machista, y el único que se beneficia de la situación.

“Dani Flow es uno de esos vatos que sólo asumen relaciones abiertas y/o poliamorosas si éstas le benefician”, “Hoy es un nuevo día para odiar a Dani Flow”, “Ni las cucarachas me dan tanto asco como la familia de Dani Flow”, “Pues si me va mal, pero por lo menos no soy la esposa de Dani Flow”, “Nomamen, que es esa chingadera de que el naco de Dani Flow va a tener una hija de su novia de verdad siento muy feo por su esposa y su hija”, “Ay wey, se ve que la esposa de Dani Flow está incómoda en ese video donde anuncia que será papá que pedo, se ve muy tiesa sáquenla de ahí pobrecita”, “Qué corriente el Dani Flow y su poliamor neta que todo lo que sé de él es en contra de mi voluntad”, dijeron algunos comentarios.