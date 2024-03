¿Chinches o cucarachas? Cuál de estos insectos soporta temperaturas más altas

Ambos insectos proliferan con facilidad en la temporada de calor Crédito: Imagen ilustrativa Infobae

Las chinches y cucarachas están entre los insectos que más fácilmente se pueden convertir en una molesta plaga en el hogar. Las primeras además pican a las personas para alimentarse de su sangre, lo que las hace más desagradables aún.

Tal como otros insectos, son de sangre fría, lo cual significa que no son capaces de producir su propio calor corporal. Es por eso que el clima juega un importante rol en su superviviencia y que en los meses más cálidos son vistos con mayor regularidad.

Sin embargo, aunque las temperaturas altas favorecen a chinches y cucarachas, lo cierto es que ambas tienen un límite, por lo que el calor suele ser un aliado para eliminarlas.

Los dos insectos tienen la capacidad de sobrevivir a climas extremos, pero ¿cuál soporta temperaturas más altas?

Las chinches son insectos de sangre fría que no pueden producir calor corporal (Infobae)

Las chinches pueden subsistir en condiciones frías de hasta 7 °C, pero mueren si su temperatura corporal llega a los 45 °C, según información difundida por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Mientras que las cucarachas no soportan las temperaturas que rebasen el rango de los 46° C a 49° C , de acuerdo con la University of Nebraska-Lincoln.

En ese sentido, la tolerancia al calor de chinches y cucarachas es similar. No obstante, para deshacerse de ellas no basta con exponerlas a altas temperaturas, sino que es necesario seguir una serie de recomendaciones.

¿Cómo eliminar chinches y cucarachas con calor?

En algunos casos es posible erradicar una plaga recurriendo al calor. Cuando se trata de chinches, dependerá de en qué sitio de la casa estén.

Las cucarachas, al igual que las chinches, no soportan temperaturas extremas (Imagen ilustrativa Infobae)

- Si se encuentran en un mueble la recomendación es utilizar un limpiador de vapor. También es aconsejable previamente pasar la aspiradora y deshacerse del contenido en una bolsa plástica sellada.

- Si están en la ropa, entonces hay que lavar las prendas con agua caliente y luego meterlas a la secadora a máxima potencia por al menos 30 minutos; ya que la temperatura media de este electrodoméstico es de 55ºC y puede llegar hasta los 80ºC, es una gran herramienta para combatir esta plaga.

La situación es más complicada si se quiere eliminar una plaga de cucarachas, sólo en algunas circunstancias se puede aplicar calor.

Si un electrodoméstico pequeño está infestado y tiene hendiduras, entonces se puede meter a un horno a una temperatura de 65° C por varias horas para que el método sea eficiente.