Joven dice que ser demasiado güera es un problema en México: “Cuando salgo a la calle me hablan en inglés”

TikTok es un megáfono que intensifica historias que antes difícilmente trascendían. En el ingente universo de videos que a diario son subidos a la plataforma, los testimonios de extranjeros que se maravillan ante el surrealismo de México se han posicionado en el gusto de internautas.

Sin embargo, no son las únicas historias que hacen eco en la plataforma china. Otros videos que suelen abrir un debate son aquellos en los que jóvenes rubios hablan de discriminación inversa, concepto que suele erizar los bellos de la nunca de muchos internautas.

Un caso reciente involucra a la usuaria Renatha Blonde, una micro influencer que grabó un audiovisual donde se queja ante sus más de 100 mil seguidores de los problemas que vive a diario por ser demasiado rubia. En su publicación, que en horas recientes alcanzó popularidad luego de ser replicada en X por la cuenta de sátira Prófugos del Ácido Fólico, la tiktoker pregunta si hay “¿alguna otra latina blanca por aquí?” Luego, se define como una “mexicana rubia” y comienza a enlistar las molestias que genera su tono de piel:

“Soy una mexicana rubia y por supuesto que cuando salgo a la calle en mi propio país la gente me habla en inglés. Soy una mexicana rubia y por supuesto que la gente me pregunta cómo le hice para hablar tan bien en español. Soy una mexicana rubia y por supuesto que cuando estoy fuera de país y la gente me pregunta de dónde soy, y les digo que mexicana, me dicen ‘¿y por qué eres tan blanca?’ Soy una mexicana rubia y por supuesto que me hicieron bullying en la escuela por ser demasiado blanca”, dice la tiktoker, cuya lista no se limita a esos problemas.

“Mexicana rubia” divide opiniones en TikTok

Sin tener clara la frontera entre comedia y realidad, usuarios de TikTok respondieron al videoclip. Las reacciones fueron una mezcla incredulidad, ironía y apoyo. Aunque algunos internautas desestimaron la relevancia de sus problemas, otros aseguraron que, contrario a lo que se cree, ser blanco en México sí tiene sus desventajas: “Vdd ! Que en la escuela se sufre de racismo contra los güeros !!!”

Otras personas se valieron del humor para descartar el supuesto racismo inverso al que hace referencia la tiktoker: “Soy color humilde y por supuesto la gente me habla en náhuatl en el extranjero y se sorprenden cuando les hablo en español”.

Aunque el video fue compartido hace unas semanas, la exposición que le ha dado Prófugos del Ácido Fólico ha derivado en un crecimiento en su número de reproducciones y comentarios. Hasta el momento, el clip supera las 20 mil reproducciones y sigue generando un debate en la plataforma.