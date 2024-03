A qué se dedica la joven que lloró porque no alcanzó boletos para Justin Bieber en 2011

Así fueron los dramáticos reclamos de una niña de Monterrey en 2011 Captura: YT/ Multimedios

Antes de que la venta de boletos en línea se volviera tan común, la gente que quería asistir a un concierto debía hacer filas e incluso acampar afuera de la taquilla, lo que no ha cambiado nunca es la acaparación que hacen los revendedores y los fans tristes por no alcanzar entradas.

Eso fue lo que ocurrió en 2011 cuando un grupo de niñas se quedó sin boleto para ver a Justin Bieber en Monterrey, una de las protagonistas del icónico video reapareció en TikTok y le hizo homenaje a las desesperadas palabras que dijo en su momento.

“POV: es 11 de agosto de 2011″, escribió sobre su video, a continuación comenzó a reproducir la cápsula de Telediario en donde fue grabada llorando por la frustración e insolación que estaba sufriendo a los 11 años.

La ahora joven recordó su frustración en 2011 Crédito: (TikTok/@pam.capistran)

Actualmente Pamela Capistran es influencer y tiene miles de seguidores tanto en TikTok como en Instagram, así que tras el video viral mucha gente le pidió que contara todos los detalles sobre ese día. De manera usual, la chica sube videos sobre maquillaje del tipo Get Ready With Me, una modalidad en la que la gente se prepara para salir mientras habla sobre temas variados y va mostrando su maquillaje, ropa o accesorios.

En su perfil de TikTok también sube vlogs sobre su día a día, la niña que una vez lloró por Justin Bieber ya es una joven que tiene 25 años.

La ahora joven explicó que a pesar de que había un orden específico para las personas que ya estaban formadas, los revendedores salían de las taquillas con tiras enteras de boletos para ver a Justin Bieber en la Arena Monterrey.

La joven aseguró que en su momento incluso sufrió bullying por el momento viral: “Yo entré a la secundaria y las niñas de segundo y tercero me decían ‘jaja yo si tengo boleto y tu no’”, dijo.

También relató que la fila vivió una gran histeria colectiva porque en la pantalla de la Arena Monterrey se proyectó que los boletos para Justin ya se habían agotado.

Así fue como contó su historia (Captura de pantalla/@pam.capistran)

Ante la frustración, la entonces adolescente aprovechó la oportunidad de hablar con los medios de comunicación y al parecer su viralización sirvió de algo, ya que finalmente consiguió un boleto para ir al concierto del 30 de septiembre de 2011 en Monterrey.

Y es que después de un tiempo, el canal Telediario de Multimedios la invitó al estudio, momento en que volvió a llorar. “En el último bloque nos sientan a todas” recordó. Ese día incluso la televisora les obsequió boletos para asistir al ansiado evento. La ahora TikToker dividió su historia en dos partes.

“Realmente cuando salimos del concierto Alberto se quedó con nosotras y nos llevó algunas cositas de recuerdos, el libro, la película de Never Say Never, yo agarré un poster y un CD, llegué a mi casa llena de cosas”, aseguró.

Para ella, lo peor fue que días después la criticaron porque había conseguido sus boletos llorando, pero aseguró que a ella no le importó porque finalmente tuvo la oportunidad de ser feliz.

Qué pasó en el video viral

La fan de Justin Bieber estaba en compañía de otras pubertas y aseguró que se había quedado sin boleto porque dejaron pasar a los revendedores antes que a ella, pues en la fila únicamente había 318 personas formadas antes que su turno. Esto fue lo que dijo:

La creadora de contenido reveló que hubo histeria colectiva cuando se agotaron los boletos y prácticamente nadie había pasado a la taquilla (Captura de pantalla/Multimedios)

“A mi me gustaría que este video lo suban a Twitter y que Justin lo vea. Justin por favor ven otra fecha”

Después, uno de los reporteros de Telediario le dijo que el cantante de pop estaba escuchando la transmisión en vivo, así que continuó con su petición, esta vez dirigida “directamente” al famoso canadiense:

“Ok, que vengas. Estamos asoleadas, a mi me duele mucho el estomago, he tomado pura agua. Ya no aguanto, yo hago lo que sea por ti, quedarme aquí, pero por favor ven, te lo pido. Había 318 personas adelante de mi, no se pudieron acabar los boletos tan rápido. Dejaron pasar a mucha gente los revendedores, los dejaron pasar”, mencionó entre risas y llantos.