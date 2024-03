Enrique Alfaro descarta secuestro en el caso del periodista Jaime Barrera: “Fue otra cosa”

Las autoridades monitorearon el avance del vehículo de Jaime Barrera. (Infobae México/Jovani Pérez)

“No fue un secuestro. No hubo una operación de rescate. No fue un robo. No fue un intento de homicidio. Fue otra cosa”, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la desaparición del periodista Jaime Barrera, quien fue localizado con vida en la mañana de este miércoles.

Te puede interesar: Enrique Alfaro celebra liberación del periodista Jaime Barrera: “Las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos”

En conferencia de prensa, Alfaro Ramírez mencionó que la investigación sobre el caso sigue abierta, por lo que no dio a conocer las posibles razones por las que el comunicador de 56 años fue privado de su libertad en la tarde del 11 de marzo.

El gobernador de Jalisco reconoció que hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, pero aseguró que Jaime Barrera se encuentra en su casa en buen estado de salud. “Lo más importante es que ya está con su familia”, expresó.

Te puede interesar: Desaparición del periodista Jaime Barrera: emiten ficha de búsqueda y Ceci Flores suplica su liberación con vida

Aunque Enrique Alfaro descartó un secuestro en el caso de Jaime Barrera, mencionó que las autoridades estatales recibieron información sobre una presunta privación ilegal de la libertad 20 horas después de que sus familiares reportaron su desaparición.

Las fuerzas oficiales de la entidad están trabajando para dar con su paradero. Foto: Especial

En ese sentido, advirtió que se le dará seguimiento a las investigaciones para dar lo con los responsables y esclarecer lo sucedido, pues también se desconoce si se trató de un “mensaje” del crimen organizado.

Desaparición y localización de Jaime Barrera

En la tarde del lunes 11 de marzo, un grupo de entre tres y cuatro sujetos privaron de la libertad a Jaime Barrera, cuando el periodista se dirigía a su camioneta tras salir de su lugar de trabajo, ubicado en la colonia Jardines de San Ignacio, en el municipio de Zapopan.

Te puede interesar: Quién es Jaime Barrera Rodríguez, periodista y conductor de Televisa reportado como desaparecido en Jalisco

Los hombres armados sometieron al comunicador y lo obligaron a subir a un vehículo tipo Sub. Aunque Barrera no logró abordar su camioneta Fiat de color gris, ésta fue localizada posteriormente en la colonia Unidad Fovissste.

Información en desarrollo...